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Ян Валетов Український письменник-фантаст і журналіст, пише російською мовою.

Росія зробила крок у прірву, в яку можна падати вічно

glavcom.ua
Один божевільний, який дорвався до влади, змінив історію величезної країни на найближчі 100 років
фото з відкритих джерел

Гітлер і Путін найнаочніші історично та ідейно близькі приклади

Одне з моїх великих бажань побачити картину наслідків російської агресії років через 10. З висоти пташиного польоту.

Не знаю, чи усвідомлює це Путін або наближені до нього люди, але наслідки будуть колосальні.

Буквально тектонічний зсув у системі світової безпеки, повний переділ у сфері торгівлі вуглеводнями, зміна світового розподілу праці, деструкція старих торговельних зв'язків і тотальна зміна правил гри.

Не беруся прогнозувати з великою точністю, але схоже, що один божевільний, який дорвався до влади, змінив історію величезної країни на найближчі 100 років.

Причому так змінив, що не позаздриш.

Коли ми говоримо про значення особистості в історії, про те, як важливо рухатися до демократії, дотримуватися свобод та інших атрибутів сучасного устрою суспільства, не варто забувати про те, скільки монстрів та ідіотів приходили до влади цілком демократичним шляхом. А вже потім цю владу узурпували і вели народи і країни до катастрофи.

Гітлер і Путін найнаочніші історично та ідейно близькі приклади. Але вони не самотні.

Надії Путіна на перемогу над Україною та її союзниками в перспективі так само смішні, як і його план бліцкригу.

На сьогодні Росія виступає в ролі гітлерівської Німеччини, що протистоїть коаліції. Її нинішні союзники – політичні маргінали, які очолюють потворні підсанкційні режими.

Чи можуть вони принести неприємності? Можуть.

Чи можуть вони перемогти? На мій погляд, ні.

Світ ніколи вже не буде колишнім. Розклад сил у ньому змінився років на сто, викинувши на узбіччя прогресу і розвитку ще одну маргінальну країну.

І, в даному випадку, атомні технології Росію не рятують.

Ця війна, цей «лідер» – крок у прірву, в яку можна падати вічно.

І каяття – а воно станеться обов'язково – особливо нічого не змінить. Тканину світової економіки, торговельних зв'язків, ринку праці не можна розривати безкарно. Рана зарубцюється, а відрізаний гангренозний орган буде тихо догнивати в баку для відходів.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна путін

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Ян Валетов

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