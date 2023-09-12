Скільки європейців підтримують допомогу Україні та санкції проти РФ: результати опитування

Європейці продовжують підтримувати Україну та українців

Результати опитування, проведеного статистичною службою Eurobarometer, відображають надалі широку підтримку заходів, які Євросоюз вживає в реакції на російське вторгнення в Україну. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

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Європейці продовжують виражати свою підтримку Україні та українцям.

Ці дані свідчать про те, що 86% опитаних підтримують надання ЄС гуманітарної допомоги для постраждалих від війни, 77% висловлюють готовність приймати в країни ЄС людей, які шукають притулок від війни, і 71% підтримують введення економічних санкцій проти Росії.

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Близько двох третин європейців, відповідно 67% і 65%, вважають, що ЄС має підтримувати шлях України до євроінтеграції та її інтеграцію до єдиного ринку.

Зокрема 65% висловили підтримку ідеї надання фінансової та економічної допомоги Україні, а 57% думають, що Європейський союз повинен закуповувати та надавати військове обладнання для України і також здійснювати навчання українських солдатів.

Опитування, яке проводилося Flash Eurobarometer з питань викликів і пріоритетів ЄС на 2023 рік, відбулося в 27 країнах-членах з 24 по 31 серпня 2023 року. Усього було опитано онлайн 26 514 громадян Європейського союзу.

Раніше повідомлялося, що війна в Україні триває вже другий рік, і більшість громадян не бажають йти на компроміси з РФ для припинення бойових дій. Про це свідчать дані спільного опитування фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова.

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До слова, понад 70% учасників міжнародного опитування вважають, що Росія становить загрозу миру. Високий показник страху характерний для найбільших країн, які прагнуть бути лідерами в міжнародній і військовій областях. Але при цьому у мирних сферах Росія також постає вкрай недружньою країною – як до своїх громадян, так і іноземців.