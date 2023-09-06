Контрнаступ ЗСУ скував елітні частини окупантів – ISW

Окупанти не змогли перекинути дивізію на критичні ділянки фронту у Запорізькій області

Контрнаступальні операції українських військ у районі кордону Донецької та Запорізької областей, ймовірно, дозволили скувати частини сьомої гвардійської гірничо-десантної дивізії та не допустити їх перекидання на критичні ділянки фронту у Запорізькій області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Російський блогер опублікував 5 вересня аудіозапис імовірно від солдата 247-го полку ВДВ армії РФ, в якому він стверджує, що йому доводиться забирати тіла російських військовослужбовців під Старомайорським Донецької області, тому що російське командування не контролює вивезення тіл і заявив, що його підрозділ втратив 49 людей убитими за один день боїв.

Заяви російського солдата дозволяють припустити, що підрозділи 247-го полку 7-ї гвардійської гірничо-десантної дивізії продовжують оборонятися на Донеччині, незважаючи на заяви відомого російського джерела наприкінці серпня про те, що війська цієї дивізії ведуть бойові дії в районі Роботиного Запорізької області.

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Ключові висновки ISW:

Українські війська продовжують наступ у Запорізькій області.

Російські джерела продовжують скаржитися, що окупантам не вистачає достатніх контрбатарейних можливостей і артилерійських боєприпасів.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час зустрічі з російським військовим керівництвом 5 вересня повторив шаблонну риторику, спрямовану на те, щоб відкинути нещодавні досягнення України та наголосити на початку нового навчального року для російських військових установ.

Уряд Вірменії, схоже, серйозно ставить під сумнів свої багаторічні відносини в галузі безпеки з Росією на тлі повідомлень про вірменську гуманітарну допомогу Україні та зростаюче громадське невдоволення гарантіями безпеки РФ.

Російські війська 5 вересня вели наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, в районі Бахмута, а також на лінії Авдіївка-Донецьк і просунулися на окремих ділянках.

Українські війська провели наступальні операції як мінімум на двох ділянках фронту та просунулися в районі Бахмута, а також у Запорізькій області.

Російські джерела продовжують повідомляти про спроби РФ вербувати добровольців на тлі чуток про загальну мобілізацію.

Нагадаємо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу визнав, що українські захисники завдають жару російським загарбникам на Запорізькому напрямку. Шойгу запевнив присутніх, що контрнаступ ЗСУ нібито не досягнув успіхів на жодній з ділянок фронту. Щоправда визнав, про Запорізький напрямок виявився напруженим.