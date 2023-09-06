Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Контрнаступ ЗСУ скував елітні частини окупантів – ISW

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Контрнаступ ЗСУ скував елітні частини окупантів – ISW
Українські війська продовжують наступ у Запорізькій області та зазнають певних успіхів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти не змогли перекинути дивізію на критичні ділянки фронту у Запорізькій області

Контрнаступальні операції українських військ у районі кордону Донецької та Запорізької областей, ймовірно, дозволили скувати частини сьомої гвардійської гірничо-десантної дивізії та не допустити їх перекидання на критичні ділянки фронту у Запорізькій області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російський блогер опублікував 5 вересня аудіозапис імовірно від солдата 247-го полку ВДВ армії РФ, в якому він стверджує, що йому доводиться забирати тіла російських військовослужбовців під Старомайорським Донецької області, тому що російське командування не контролює вивезення тіл і заявив, що його підрозділ втратив 49 людей убитими за один день боїв.

Заяви російського солдата дозволяють припустити, що підрозділи 247-го полку 7-ї гвардійської гірничо-десантної дивізії продовжують оборонятися на Донеччині, незважаючи на заяви відомого російського джерела наприкінці серпня про те, що війська цієї дивізії ведуть бойові дії в районі Роботиного Запорізької області. 

Ключові висновки ISW:

  • Українські війська продовжують наступ у Запорізькій області.
  • Російські джерела продовжують скаржитися, що окупантам не вистачає достатніх контрбатарейних можливостей і артилерійських боєприпасів.
  • Міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час зустрічі з російським військовим керівництвом 5 вересня повторив шаблонну риторику, спрямовану на те, щоб відкинути нещодавні досягнення України та наголосити на початку нового навчального року для російських військових установ.
  • Уряд Вірменії, схоже, серйозно ставить під сумнів свої багаторічні відносини в галузі безпеки з Росією на тлі повідомлень про вірменську гуманітарну допомогу Україні та зростаюче громадське невдоволення гарантіями безпеки РФ.
  • Російські війська 5 вересня вели наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, в районі Бахмута, а також на лінії Авдіївка-Донецьк і просунулися на окремих ділянках.
  • Українські війська провели наступальні операції як мінімум на двох ділянках фронту та просунулися в районі Бахмута, а також у Запорізькій області.
  • Російські джерела продовжують повідомляти про спроби РФ вербувати добровольців на тлі чуток про загальну мобілізацію.

Нагадаємо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу визнав, що українські захисники завдають жару російським загарбникам на Запорізькому напрямку. Шойгу запевнив присутніх, що контрнаступ ЗСУ нібито не досягнув успіхів на жодній з ділянок фронту. Щоправда визнав, про Запорізький напрямок виявився напруженим.

Читайте також: Звільнення Роботиного. Що російська пропаганда приховує за «незначущістю» цієї події?
Теги: ЗСУ війна контрнаступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якщо командир зі шкури вилазить, це сприймається як належне. А варто один раз помилитися – стаєш ворогом
Страх відповідальності. Що українці можуть зробити з цією вадою
23 серпня, 19:00
ЗСУ стійко тримають оборону на Куп’янському напрямку
ЗСУ наступають на двох напрямках: результати боїв
7 серпня, 18:54
Володимир Зеленський: «Висловлюємо солідарність із грузинським народом і рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності цієї країни»
Зеленський звернувся до грузинського народу у 15-ту річницю вторгнення РФ
7 серпня, 20:51
Україна – найзамінованіша країна у світі
В українських школах з'явиться новий обов'язковий курс
14 серпня, 14:09
Росія знову може вдатись до чергового акту ракетного тероризму
Росія готує масовану атаку на День Незалежності? Розвідка зробила заяву
14 серпня, 13:39
Колишній позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович
Ракетний удар по Чернігову. Арестович пригадав, за що його вигнали з Банкової
20 серпня, 13:11
У результаті ДТП 40-річний сержант ЗСУ загинув на місці, донька померла дорогою до лікарні
На Кіровоградщині у ДТП загинув військовий разом з восьмирічною донькою (фото)
31 серпня, 08:41
Війська РФ не можуть підтримувати свою піхоту. ISW пояснив причину
Війська РФ не можуть підтримувати свою піхоту. ISW пояснив причину
3 вересня, 05:25
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
Понад 30 бойових зіткнень за добу: результати пекельних боїв
1 вересня, 19:19

Події в Україні

Окупанти обстріляли Костянтинівку та Шахтарське: є жертви
Окупанти обстріляли Костянтинівку та Шахтарське: є жертви
Контрнаступ ЗСУ скував елітні частини окупантів – ISW
Контрнаступ ЗСУ скував елітні частини окупантів – ISW
ЗСУ ефектно призупинили підготовку до псевдовиборів на Луганщині (відео)
ЗСУ ефектно призупинили підготовку до псевдовиборів на Луганщині (відео)
Запуск «Шахедів» та активність ворожої авіації. Повітряні сили попередили про загрозу
Запуск «Шахедів» та активність ворожої авіації. Повітряні сили попередили про загрозу
ЗСУ знищили склад окупантів на Донеччині. Потужне відео
ЗСУ знищили склад окупантів на Донеччині. Потужне відео
Рада звільнила Резнікова, нардепи відхилили відкриття е-декларацій. Головне за 5 вересня
Рада звільнила Резнікова, нардепи відхилили відкриття е-декларацій. Головне за 5 вересня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Що не так з українським контрнаступом? Ситуація очима американського бригадного генерала
58K
Урок для Заходу: як прості рибалки заблокували військові кораблі Росії
28K
Ексдиректор ЦРУ про ситуацію на фронті: Не бачив нічого подібного з часів Другої світової
27K
Більшість українських біженок вирішили залишитись у Європі та США – ЗМІ
18K
Путін шокував новою антисемітською заявою про Україну. МЗС відреагувало (відео)
16K
«Це історична мить». Метінвест розповів, як вдалося прорвати морську блокаду України

Новини

Єврейський новий рік без алкоголю. Влада Черкащини зробила заяву
Вчора, 22:37
«Українська бронетехніка» представила нову модифікацію вітчизняного бронеавтомобіля
Вчора, 11:48
«Це історична мить». Метінвест розповів, як вдалося прорвати морську блокаду України
Вчора, 09:58
Росію атакували безпілотники, ЗСУ розширюють пролом в обороні окупантів. Головне за ніч
Вчора, 07:00
Ворог безуспішно наступає на Лиманському напрямку: дані Генштабу
Вчора, 06:40
Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
4 вересня, 06:45

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту