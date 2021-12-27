Розпад Радянського Союзу – найкраща подія ХХ століття

На жаль, світ після зникнення «совка» не став безпечнішим

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30 лет назад произошло великое событие – перестало существовать одно из самых больших тоталитарных государств на планете – СССР. По моему мнению, падение Советского Союза не трагедия, а лучшее, что могло случиться в конце ХХ века. Рухнул колосс на глиняных ногах, бесчеловечный, лживый режим, само существование которого противоречило здравому смыслу.

Были ли в СССР вещи, которые можно было взять с собой в новую жизнь? Несомненно были. И это не пломбир по 19 копеек за порцию.

Получилось ли у всех бывших республик построить свой дом на обломках СССР? Нет. И не могло получиться у всех.

Хорошо ли, что Советский Союз исчез с лица Земли? Да. Я очень надеюсь, что попытки его возродить в той или иной форме закончатся ничем.

Можно ли было его сохранить в 1991? Думаю, нет. Дело в том, что СССР умер не в 1991. Он умер намного раньше. Экономически несостоятельные формации обречены на смерть. Так что 25 декабря 1991 года был просто зафиксирован свершившийся факт.

Окончательно идею общего рынка, технического сотрудничества, культурного взаимодействия и, вообще, нормальных взаимоотношений, убили россияне в 2014. Убили надолго, если не навсегда. Можно поплакать по этому поводу, но я не стану. Случилось то, что случилось. Империи никогда не уходят с исторической сцены тихо, не нагадив напоследок. Жалею ли о тех временах, когда на выходные мог слетать в Питер или в Ташкент? Да. Немножко жалею. Но Париж или Амстердам мне нравятся не меньше. Плохо, что одна из возможностей исчезла навсегда. Хорошо, что есть альтернативная возможность. И плюсов в ней больше, чем минусов.

В общем, мир такой, каким должен быть. И от того, что СССР исчез, мир не стал хуже или меньше. Жаль, что он не стал безопаснее, но это тоже пора принять, как данность. Я в Советском Союзе прожил 28 лет, и с уверенностью скажу, что не хочу обратно ни на каких условиях.

Не могу сказать той стране: покойся с миром! Могу только посоветовать вбить в ее могилу осиновый кол. Чтобы больше никогда.

Джерело: блог Яна Валетова

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