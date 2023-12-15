Теракт на Закарпатті, додаткове фінансування від Світового банку. Головне за 15 грудня

На Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати

Теракт на Закарпатті, Світовий банк виділяє Україні додаткове фінансування, польський мікроавтобус збив українських водіїв. «Главком» склав добірку новин 15 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

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На Закарпатті депутат підірвав гранати у сільраді

На Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати. У поліції повідомили, що внаслідок події постраждали 26 людей, шестеро з яких перебувають у важкому стані.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) ККУ. Депутату-підривнику загрожує до десяти років ув'язнення.

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Прокуратура взялася за нардепа Куницького

Генпрокурор України Андрій Костін ініціював кримінальне провадження щодо народного депутата від Слуги народу Олександра Куницького після оприлюднення журналістами інформації про його закордонні поїздки.

Чиновник «Антонова» зі спільником постануть перед судом

Колишній директор з правових питань ДП «Антонов» та екскерівник адвокатського об’єднання, дії яких завдали державі збитків на понад 18 млн грн, постануть перед судом. НАБУ і САП також обвинувачують їх у складанні завідомо неправдивих офіційних документів.

Слідство встановило, що у липні 2018 року адвокатське об’єднання в межах договору про надання юридичних послуг мало допомогти ДП «Антонов» стягнути заборгованість у сумі понад 347 млн грн зі збанкрутілого АТ «Брокбізнесбанк» за депозитним договором. Частина цієї заборгованості була забезпечена іпотекою (нежитловою будівлею у Києві, оціночна вартість якої становила понад 120 млн грн).

Польський мікроавтобус збив українських водіїв

Неподалік пункту пропуску «Рава-Руська – Гребенне» водій на мікроавтобусі з польськими номерами наїхав на трьох українських водіїв. Повідомляється, що польський водій наїхав на українців на пішохідному переході.

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Громадяни України отримали незначні травми. Їм була надана медична допомога на місці. Госпіталізації вони не потребували.

Водночас водій автомобіля на польській реєстрації, який скоїв наїзд, затриманий поліцією. Розпочалися слідчі дії.

Світовий банк виділяє Україні додаткове фінансування

Світовий банк виділяє Україні додаткові $1,34 млрд. Кошти будуть направлені на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО та інші пріоритетні видатки держбюджету.

Основна частина цього пакету фінансування – 1,086 млрд – це кошти Уряду Японії. Інше – гранти від США, Швейцарії та Фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF).