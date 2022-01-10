Чи варто очікувати прориву від переговорів Росії і США?
У Росії хочуть масштабувати перемовини з США
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Ни Россия, ни США не ожидают от переговоров ни уступок, ни прорывов. Это самый частый заголовок/вывод, который можно прочитать в разных СМИ накануне завтрашних переговоров.
Что закономерно. Максимум, который может быть достигнут (исходя из тех публичных заявлений, которые звучали со стороны США), – это:
- возврат к договору/новый договор о ракетах средней дальности;
- возможный пересмотр соглашения о размещении конвенциональных сил в Европе, которое касается количества учений.
Такие требования России, как вывод американских войск из Восточной Европы и обязательства о нерасширении НАТО и невключении Украины, по словам госсекретаря Блинкена, – необсуждаемы.
Но в России, конечно же, хотят все масштабировать. Так, как будто речь идет о пересмотре сфер влияния в целом.
Джерело: блог Олесі Яхно