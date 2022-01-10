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    Думки вголос

    Чи варто очікувати прориву від переговорів Росії і США?

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ні Росія, ні США не очікують від переговорів жодних поступок - Чи варто очікувати прориву від переговорів Росії і США?
    Ні Росія, ні США не очікують від переговорів жодних поступок

    У Росії хочуть масштабувати перемовини з США

    Мовою оригіналу

    Ни Россия, ни США не ожидают от переговоров ни уступок, ни прорывов. Это самый частый заголовок/вывод, который можно прочитать в разных СМИ накануне завтрашних переговоров.

    Что закономерно. Максимум, который может быть достигнут (исходя из тех публичных заявлений, которые звучали со стороны США), – это:

    1. возврат к договору/новый договор о ракетах средней дальности;
    2. возможный пересмотр соглашения о размещении конвенциональных сил в Европе, которое касается количества учений.

    Такие требования России, как вывод американских войск из Восточной Европы и обязательства о нерасширении НАТО и невключении Украины, по словам госсекретаря Блинкена, – необсуждаемы.

    Но в России, конечно же, хотят все масштабировать. Так, как будто речь идет о пересмотре сфер влияния в целом.

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    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: Росія США НАТО
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    Чи варто очікувати прориву від переговорів Росії і США?