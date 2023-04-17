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Олеся Яхно Кандидат політичних наук

«Демократії vs автократії». Протистояння набуває неочікуваного прояву

glavcom.ua
Башар Асад
фото з відкритих джерел

Що означає повернення Асада в «рукопожатний світ»

Ще одна з подій, яка демонструє зміну балансів у різних регіонах в процесі війни, і відбувається на наших очах. Повернення Асада в «рукопожатний світ».

Принаймні, поступовий вихід Сирії з ізоляції на Близькому Сході відбувається уже точно. Цієї середи, наприклад, міністр закордонних справ Сирії здійснив візит в Саудівську Аравію. Як пишуть ЗМІ, обговорювалось відновлення консульських послуг та польотів, а також кроки, як повернути Сирію в арабський світ.

Також цього тижня Туніс відновив дипломатичні відносини з Сирією, і призначив посла в Дамаск.

Більше того, представника Сирії (вперше за 12 років) можуть запросити на саміт «Арабської ліги», який відбудеться наступного місяця у Саудівській Аравії.

Частково, як пише NYT, це може бути пов’язано зі зміною тактики з боку СА та ОАЕ по відношенню до Ірану. Обидві країни вирішили протистояти Ірану, змінивши підхід на прямо зворотній – від ізоляції до відновлення стосунків. Місяць тому Іран та СА знову встановили дипвідносини (за посередництва Китаю). У цьому контексті можна припустити, що в СА, можливо, відновлюють відносини з Сирією, щоб таким чином зменшити вплив Ірану в регіоні.

Але я це все пишу тому, що контекст та форми протистояння «демократії vs автократії» набувають більш різноманітного прояву. Процеси йдуть і всередині демократій та автократій.

Джерело
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Теги: міністр саміт Туніс Башар Асад

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Олеся Яхно

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