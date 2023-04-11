Розсекречені плани Єгипту та коментар Білого дому навколо витоку документів: головне за ніч

Секретні документи США свідчать про те, що президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі у лютому планував виробити 40 тис. ракет для Росії

У документі від 17 лютого 2023 року згадуються плани про постачання до Росії артилерійських снарядів і пороху

Секретні документи США свідчать про те, що президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі у лютому планував виробити 40 тис. ракет для Росії. Між тим, Білий дім прокоментуав ситуацію навколо витоку секретних документів стосовно українського контрнаступу. Тим часом, екскомандувач військ США в Європі Бен Ходжес зазначив, коли Україна зможе повернути Крим. Окрім цього, Болгарія відкинула можливість безоплатної передачі Україні своїх винищувачів. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 11 квітня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Єгипет планував постачання ракет до РФ

Секретні документи США свідчать про те, що президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі у лютому планував виробити 40 тис. ракет для Росії та доручив чиновникам тримати у таємниці виробництво і відвантаження ракет, «щоб уникнути проблем із Заходом».

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Зазначається, що у частині секретного документа, який датується від 17 лютого 2023 року, підсумовуються ймовірні розмови між Сісі та високопоставленими єгипетськими військовими, а також згадуються плани про постачання до Росії артилерійських снарядів і пороху.

Наголошується, що розмова за участю Сісі 1 лютого відбулася через кілька днів після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Єгипту під час візиту до Каїра. Одразу після візиту Блінкена міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі вирушив до Москви на переговори з російськими лідерами.

Витік секретних документів про український контрнаступ. Коментар Білого дому

Представник Білого дому Джон Кірбі повідомив, що президент в курсі ситуації і провів розмови із союзниками.

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Він додав, що деякі з документів однозначно є підробленими, проте не став уточнювати, скільки з них є дійсними, пославшись на триваючу перевірку.

При цьому Кірбі підкреслив, що цим секретним документам «немає місця у відкритому доступі».

ЗСУ зможуть звільнити Крим вже до кінця літа – Ходжес

До кінця серпня поточного року українські війська зможуть звільнити анексований Росією півострів Крим за умови, що Захід надасть Києву високоточну зброю великої дальності.

«Оцінюючи наступальний потенціал ЗС РФ, на мою думку, зброя, яку наразі викорисовують окупанти є застарілою. Росія не має інших можливостей для ведення наступу. Немає нічого для початку нового наступу», – підсумував екскомандувач військ США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес.

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Болгарія відкинула безоплатну передачу Україні своїх винищувачів

Болгарія відкинула повідомлення ЗМІ щодо планів безоплатно передати Україні винищувачі МіГ-29.

«Міністерство оборони не вело жодних переговорів про безоплатне надання болгарських винищувачів МіГ-29 Україні. Таке рішення призвело б до дефіциту (у збройних силах – ред.), що суперечить Конституції Республіки Болгарія та закону про оборону та збройні сили Республіки Болгарія», – заявили в міністерстві.