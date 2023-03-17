Реформа митниці: Шмигаль назвав кроки оновленої стратегії

Окремим напрямком нової стратегії буде модернізація прикордонної інфраструктури

Уряд оновлює стратегію реформування митниці, яка включатиме в себе подальшу її інтеграцію з ЄС, спільний контроль на західному кордоні, комплексне будівництво прикордонної інфраструктури, цифровізацію та боротьбу з корупцією. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради щодо реформи митниці, повідомляє Урядовий портал.

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За словами глави уряду, Україна вже реалізує можливості митного безвізу з ЄС в режимі спільного транзиту (NCTS), а також отримала від Єврокомісії високу оцінку щодо виконання її вимог у митній сфері.

«Подальша реформа митниці передбачає низку практичних кроків. Це встановлення сканерів. Це спільний контроль українських митників та митників країн ЄС. Для цього необхідно узгодити наше законодавство з європейським. Один з пріоритетних напрямків реформування – цифровізація митниці. Йдеться про обмін даними, електронну чергу, що впорядкує перетин кордону, електронне розмитнення в «Дії», – зазначив Шмигаль.

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Він наголосив, що окремим напрямком буде модернізація прикордонної інфраструктури. Очільник уряду дав завдання створити робочу групу для оновлення стратегії реформування митниці.

Раніше повідомлялося, що Кабмін звільнив керівництво Державної митної служби.

До слова, посадовців Чернівецької та Одеської митниць викрито на масштабній корупції (фото).

Крім того, НАЗК виявило у заступника керівника митниці ₴4 млн, які нібито «подарував» батько-пенсіонер.

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