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Мінсоцполітики повідомило, скільки українців повернулися на окуповані території

Ірина Бура
glavcom.ua
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Мінсоцполітики повідомило, скільки українців повернулися на окуповані території
Згідно даними електронних систем Мінсоцполітики, станом на 01.11.2024 до попереднього місця проживання повернулося загалом 29 тисяч осіб
фото з відкритих джерел

З 29 тисяч осіб на тимчасово окуповані території повернулася одна тисяча, натомість більшість – на «умовно безпечні території», а ще частина – на території, де тривають бойові дії

Близько 1 тис. громадян повернулися на тимчасово окуповані території. Станом на 2 грудня в Україні було офіційно зареєстровано майже 5 млн переселенців. Про це Мінсоцполітики повідомило у відповідь на запит «Радіо Свобода».

«Станом на 02.12.2023 було зареєстровано 4,9 мільйона ВПО. Тобто за рік відбулося зменшення кількості ВПО на 250 тисяч осіб. Згідно даними електронних систем Мінсоцполітики, станом на 01.11.2024 до попереднього місця проживання повернулося загалом 29 тисяч осіб (близько 7,7% від загальної кількості тих, хто знявся з обліку)», – йдеться в коментарі міністерства.

У Мінсоцполітики пояснили, що з 29 тисяч осіб на тимчасово окуповані території повернулася одна тисяча, натомість більшість – на «умовно безпечні території», а ще частина – на території, де тривають бойові дії.

«До цієї кількості входять українці, які поверталися до будь-якого з регіонів країни, зокрема, й тих, які вважаються умовно безпечними (наприклад, Київщина, Житомирщина, Чернігівщина тощо). З цих 29 тисяч: одна тисяча – повернулись на ТОТ; 18,9 тисячі – на умовно безпечні території; 9 тисяч – території можливих бойових дій», – пояснили у відомстві.

Нагадаємо, народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань прав людини Максим Ткаченко повідомив, що на тимчасово окуповані території вже повернулись близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб, оскільки нібито не отримали допомоги від держави та не змогли почати нове життя на підконтрольній території.

Ця заява викликала обурення в мережі. Чимало українців у соцмережах уже звинуватили Ткаченка в розповсюдженні російського ІПСО.

Після скандалу Ткаченко спростував сказане і зазначив, що «це було його необґрунтоване та емоційне припущення».

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Теги: росія окуповані території українці Київщина Чернігівщина радіо Міністерство соціальної політики війна Свобода депутат окупанти Житомирщина

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