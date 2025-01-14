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Микола Княжицький Народний депутат України

Байден в останні дні президентства добиває економіку РФ

glavcom.ua
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Через побоювання росту світових цін на нафту, США довгий час не застосовували санкції проти тіньового флоту танкерів
колаж: glavcom.ua

Наслідки ми бачимо вже сьогодні – Китай та Індія офіційно відмовились приймати підсанкційні танкери

Байден в останні дні свого президентства добиває російську економіку.

Ніхто не може сказати, коли у Росії закінчаться гроші для війни. Та, за всіма ознаками, з грошима у Путіна не так оптимістично, як про це пишуть у російських блогах.

Як відомо, більшість коштів, які Росія витрачає на війну, становлять доходи від нафти і газу. Через побоювання росту світових цін на нафту, США довгий час не застосовували санкції проти тіньового флоту танкерів, якими возять підсанкційну нафту, та російської «Газпромнефть», яку вважають особистим надбанням Путіна.

Минулої п’ятниці Мінфін США нарешті запровадив санкції проти інфраструктури експорту російської нафти. Під санкції потрапили майже дві сотні танкерів, якими росіяни перевозять нафту, з їхніми фактичними та номінальними власниками по всьому світу (як правило офшорні зони).

Наслідки ми бачимо вже сьогодні – Китай та Індія офіційно відмовились приймати підсанкційні танкери. Очікувані збитки вже рахують сотнями мільйонів, і очевидно, вони і надалі будуть зростати.

Також з’явилися публікації про тіньове фінансування Росією своїх військових витрат через систему пільгового фінансування російського ВПК. Воно не потрапляє в офіційну статистику, але відображає реальний стан російської економіки. Йдеться додаткові 415 мільярдів доларів, які були витрачені Росією на фінансування війни, або 19,4% ВВП. Це колосальні видатки – більші за всі російські доходи від нафти і газу з середини 2022 року по осінь 2024.

Сюди можна додати купу інших факторів, у тому числі й викладених в офіційних документах російських Центробанку та Мінекономіки, через які бачимо і ріст інфляції, і облікову ставку, «яка душить бізнес». А на підході вже й новий пакет санкцій ЄС, де під головуванням Польщі мають намір запровадити ще більші обмеження.

Тобто, хоча РФ все ще може фінансувати війну коштом нафтогазових доходів, в майбутньому це буде робити все складніше, що напряму впливає на ведення війни. Приміром, якщо у 2022 році росіяни випускали 60 тисяч снарядів на день, то зараз лише 10 тисяч, а бронетранспортери на фронті замінюються сараями на основі цивільних вантажівок.

Санкції працюють, хоч дуже повільно і не завжди на 100% ефективно. Але те, що вони працюють і створюють передумови для деградації Росії та зменшення можливостей для ведення війни, підтверджує практика.

Звісно, це все не означає що Росія розвалиться прямо зараз. Але це точно значить, що у росіян є своя мотивація закінчити війну якомога скоріше – до того як РФ припинить своє існування. І санкції мають у цьому допомогти.

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Джерело
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Теги: росія санкції Китай гроші росіяни Україна Джозеф Байден США війна

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