Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вакцинували російською вакциною викрадених українських дітей – ЦНС

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти вакцинували російською вакциною викрадених українських дітей – ЦНС
За осінь окупанти вивезли на «оздоровлення» 10 тис. дітей
фото з відкритих джерел

Унаслідок дій окупантів понад 100 дітей потрапили у лікарню

Дітей, яких російська окупаційна влада забрала нібито на оздоровлення вакцинували російською вакциною від грипу. Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

Викрадених українських дітей перевозили у поїзді Тюмень-Адлер в жахливих умовах, а перед цим вакцинували російською вакциною. Унаслідок дій окупантів понад 100 дітей потрапили у лікарню, а одна померла.

Зазначається, що лише за осінь окупанти вивезли на так зване «оздоровлення» 10 тис. українських дітей.

Дітей вивозять у дитячі табори, де піддають пропаганді й нерідко взагалі не повертають додому офіційним опікунам. 

З кожного регіону в окупантів був план на 2,5 тис. дітей. Направлення на «оздоровлення» видають лікарі, яких завезли з РФ.

Нагадаємо, військово-патріотичне виховання українських дітей є примусовим: неповнолітніх навчають розбирати автомат Калашникова, співати російські пісні та готують до військової кар’єри – окупанти створили 70 таборів для «перевиховання» українських дітей. Крім того, російські пропагандисти розповідають дітям, що України ніколи не існувало.

До слова, понад 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років було вивезено до 13 установ на території Білорусі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року. Про це йдеться у дослідженні Єльського університету.

Читайте також: Викрадення українських дітей. Як ми покараємо всіх причетних?
Теги: росія окупація окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава МЗС Естонії заявив, що Лавров повинен перебувати не за столом ОБСЄ, а у спеціальному трибуналі
Країни Балтії бойкотуватимуть зустріч ОБСЄ через участь РФ
29 листопада, 08:29
У мережі з'явилися кадри з облаштуванням російських бункерів на Запорізькому напрямку
Окупанти побудували серйозні укріплення на Запоріжжі: фото підземних бункерів
29 листопада, 08:54
13 листопада Дубінському оголошено підозру у держзраді
Справа «Буратіно». Суддя засекретила ухвалу, якою відправила Дубінського до СІЗО
29 листопада, 08:29
Маріанна Буданова перебуває в лікарні через отруєння
Ексголова розвідки розкрив, чим саме отруїли дружину Буданова
29 листопада, 07:58
10 жовтня 2023 року окупанти розпочали масований штурм Авдіївки, але досі не взяли
«Трупами все завалено». Родичі окупантів поскаржилися Путіну на «м’ясні штурми» Авдіївки
6 грудня, 07:42
Уночі в Росії працювала ППО
У Білгородській області пролунали вибухи
12 грудня, 05:38
Україна повернула додому вісьмох викрадених Росією дітей
Україна повернула додому вісьмох викрадених Росією дітей
6 грудня, 19:34
Уламки збитого на Одещині дрона
Повітряні сили повідомили про збиті вночі «Шахеди»
23 грудня, 06:14
Ворожі дрони було збито над трьома районами Дніпропетровщини
На Дніпропетровщині ЗСУ відбили атаку «Шахедів»: деталі від влади
25 грудня, 07:52

Події в Україні

Окупанти вакцинували російською вакциною викрадених українських дітей – ЦНС
Окупанти вакцинували російською вакциною викрадених українських дітей – ЦНС
На Луганщині окупанти хочуть поставити на військовий облік 16-річних хлопців
На Луганщині окупанти хочуть поставити на військовий облік 16-річних хлопців
Україна хоче націоналізувати два пасажирські літаки російської компанії
Україна хоче націоналізувати два пасажирські літаки російської компанії
В Україні було оголошено повітряну тривогу через загрозу дронів
В Україні було оголошено повітряну тривогу через загрозу дронів
Нардеп розповів, чи вистачить грошей на мобілізацію
Нардеп розповів, чи вистачить грошей на мобілізацію
Окупанти відновили застосування винищувачів Су-34
Окупанти відновили застосування винищувачів Су-34

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Слідом за «Новочеркаськом»: українські воїни знищили 810 бригаду флоту Росії (відео)
49K
Що має ще статися, аби ви полишили УПЦ МП?
19K
Ексгенерал Бундесверу пояснив, як ЗСУ знищили корабель «Новочеркаськ»
18K
Росія захопила позиції на Запоріжжі, які ЗСУ відбили під час контрнаступу – ISW
14K
Європейська країна готова взяти на роботу багато українців. Які вакансії пропонують
12K
На ділянці метро між станціями «Либідська» – «Деміївська» побудують новий тунель

Новини

Плюсова температура, без опадів: прогноз погоди на 29 грудня
Сьогодні, 03:40
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Якою буде погода на Новий рік? Синоптикиня дала прогноз
Вчора, 17:55
«Укренерго» пояснило, чому виникає дефіцит електроенергії
Вчора, 17:49
За матеріалами ДБР в управління державі передано активів російських олігархів на понад 100 млрд грн
Вчора, 16:24
Допомога армії та цивільним. «Метінвест» оприлюднив звіт
Вчора, 14:28

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua