Окупанти вакцинували російською вакциною викрадених українських дітей – ЦНС
Унаслідок дій окупантів понад 100 дітей потрапили у лікарню
Дітей, яких російська окупаційна влада забрала нібито на оздоровлення вакцинували російською вакциною від грипу. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Викрадених українських дітей перевозили у поїзді Тюмень-Адлер в жахливих умовах, а перед цим вакцинували російською вакциною. Унаслідок дій окупантів понад 100 дітей потрапили у лікарню, а одна померла.
Зазначається, що лише за осінь окупанти вивезли на так зване «оздоровлення» 10 тис. українських дітей.
Дітей вивозять у дитячі табори, де піддають пропаганді й нерідко взагалі не повертають додому офіційним опікунам.
З кожного регіону в окупантів був план на 2,5 тис. дітей. Направлення на «оздоровлення» видають лікарі, яких завезли з РФ.
Нагадаємо, військово-патріотичне виховання українських дітей є примусовим: неповнолітніх навчають розбирати автомат Калашникова, співати російські пісні та готують до військової кар’єри – окупанти створили 70 таборів для «перевиховання» українських дітей. Крім того, російські пропагандисти розповідають дітям, що України ніколи не існувало.
До слова, понад 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років було вивезено до 13 установ на території Білорусі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року. Про це йдеться у дослідженні Єльського університету.
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