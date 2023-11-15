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Олеся Яхно Політтехнологиня

США хочуть зберегти світове лідерство, а Китай – збільшити свій вплив

glavcom.ua
Скоріше за все, ніяких надзвичайних домовленостей, просто навіть домовленостей, не буде
ілюстративне фото

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Скоріше за все, ніяких надзвичайних домовленостей, просто навіть домовленостей, не буде. Але деталі, як маркер ситуації з лідерством та глобальними альянсами в різних регіонах – матимуть значення.

Особливо, коли США хочуть зберегти світове лідерство, а Китай – збільшити свій вплив, приміряючи «кімоно» глобального державника.

FT в одній із своїх останніх публікацій слушно звертає увагу на такі складові:

  1. Світогляд Байдена тягнеться корінням ще до періоду кінця Другої світової війни, «коли американські еліти дійшли висновку, що ізоляціонізм 1930-х років сприяв посиленню нацистської Німеччини та імперської Японії».
  2. Кожен американський президент (від Трумана до Обами) вибудовував свою зовнішню політику, базуючись на мережі глобальних альянсів. Трамп частково порушував цей консенсус. Байден повернувся до традиційного підходу США. Однак, з огляду на можливий результат виборів (мається на увазі повернення Трампа), є питання, чи вдасться зберегти баланс у трьох важливих для Америки регіонах – у Європі, Північно-східній Азії та в Персидській затоці.
  3. У кожному з цих трьох регіонів перед США прямо зараз є виклики: «у Європі викликом є Росія, в Азії – Китай, а на Близькому Сході – Іран».
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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Китай переговори Сі Цзіньпін США Джозеф Байден

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Олеся Яхно

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