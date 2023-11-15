Скоріше за все, ніяких надзвичайних домовленостей, просто навіть домовленостей, не буде

Що треба знати про головні переговори цієї осені

Сьогодні відбудеться зустріч Байдена та Сі.

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Скоріше за все, ніяких надзвичайних домовленостей, просто навіть домовленостей, не буде. Але деталі, як маркер ситуації з лідерством та глобальними альянсами в різних регіонах – матимуть значення.

Особливо, коли США хочуть зберегти світове лідерство, а Китай – збільшити свій вплив, приміряючи «кімоно» глобального державника.

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FT в одній із своїх останніх публікацій слушно звертає увагу на такі складові: