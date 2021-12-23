Байден зробив заяву щодо другого президентського терміну

На момент голосування Байдену буде 81 рік

Американський лідер планує балотуватися ще раз у 2024 році

Президент США Джо Байден планує балотуватися на другий термін у 2024 році, однак все залежатиме від стану його здоров'я. Відповідну заяву американський лідер озвучив в інтерв'ю ABC News.

Зазначається, що на запитання щодо наміру ще раз взяти участь у виборах Байден відповів: «Так». Водночас голова держави зауважив, що «поважає долю».

«Доля багато разів втручалася у моє життя. Якщо я матиму добре здоров'я і почуватимуся так, як зараз, то знову буду балотуватися», – запевнив 79-річний президент США.

Він додав, що не проти матчу-реваншу з екслідером країни Дональдом Трампом.

«Звичайно. Чому б мені не балотуватися проти Дональда Трампа як кандидат?», – риторично поцікавився американський очільник, додавши, що це лише збільшить ймовірність його участі у виборах.

Нагадаємо, раніше Білий дім підтвердив намір 79-річного Байдена йти на другий термін.

Напередодні Байдена перевірили на Covid-19 через контакт з інфікованим чиновником.

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