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    Байден зробив заяву щодо другого президентського терміну

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    На момент голосування Байдену буде 81 рік - Байден зробив заяву щодо другого президентського терміну
    На момент голосування Байдену буде 81 рік
    фото з відкритих джерел

    Американський лідер планує балотуватися ще раз у 2024 році

    Президент США Джо Байден планує балотуватися на другий термін у 2024 році, однак все залежатиме від стану його здоров'я. Відповідну заяву американський лідер озвучив в інтерв'ю ABC News.

    Зазначається, що на запитання щодо наміру ще раз взяти участь у виборах Байден відповів: «Так». Водночас голова держави зауважив, що «поважає долю».

    «Доля багато разів втручалася у моє життя. Якщо я матиму добре здоров'я і почуватимуся так, як зараз, то знову буду балотуватися», – запевнив 79-річний президент США.

    Він додав, що не проти матчу-реваншу з екслідером країни Дональдом Трампом.

    «Звичайно. Чому б мені не балотуватися проти Дональда Трампа як кандидат?», – риторично поцікавився американський очільник, додавши, що це лише збільшить ймовірність його участі у виборах.

    Нагадаємо, раніше Білий дім підтвердив намір 79-річного Байдена йти на другий термін.

    Напередодні Байдена перевірили на Covid-19 через контакт з інфікованим чиновником.

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    Теги: США Джозеф Байден президент
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    Байден зробив заяву щодо другого президентського терміну