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Захід недооцінив глобальні ризики довгої війни між Україною та Росією

glavcom.ua
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США ризикують втратити глобальну першість на тлі зростання авторитарних альянсів
фото: depositphotos.com

Заходу варто переглянути стратегію протистояння новій реальності

Десятиліття турбулентності, про яке писало багато західних аналітиків, маючи на увазі період після гарячої фази війни Росії проти України, почалося раніше. Під час війни.

Що й показало помилковість розрахунку Заходу на довгу війну як найменш ризикований варіант для самого Заходу. Бо за цей час війна розрослась до глобального рівня, прямо чи опосередковано зачіпаючи нові регіони та створюючи нові точки напруження – загострення на Близькому Сході, наближення Ірану до створення ядерного матеріалу, уже очевидне протистояння у азіатсько-тихоокеанському регіоні, підривна та дезінформаційна діяльність Росії у Європі. І це як мінімум, з очевидного.

Крім того, до військових та гібридних викликів, додалися ще й електоральні, а разом з ними – і ризик втрати глобального лідерства США у сфері безпеки, і натомість – намагання автократій розвивати свої альянси.

Привід для Заходу ще раз подивитися на свою стратегію протистояння агресивним автократіям. Війна уже давно має глобальний характер. І діяти потрібно на випередження, а не у режимі реагування, та ще часом запізнілого.

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Джерело
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Теги: війна США Україна

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Олеся Яхно

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