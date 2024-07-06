Втрати окупантів. Є всі шанси зламати путінський блеф

Група «Інформаційний опір» продовжує збирати інформацію про втрати армії окупантів

Вранці накидав зведення про російські втрати, але завозився і не встиг виставити. Що виявилося на краще. Бо вдень свої дані оновив російський проект «Медіазона», який збирає публічні відомості про російські втрати разом із російською службою ВВС. Порівняємо.

Отже. Група «Інформаційний опір» продовжується збирати інформацію про російських солдатів, яких у самій Росії визнали вбитими чи публічно поховали.

Станом на 1 липня 2024 року у нашій базі 59857 імен. Ще понад 400 людей визнано мертвими, але є якісь розбіжності у даних.

Станом на 5 липня 2024 року, Медіазона/ВВС зібрали відкриті дані про 58207 убитих. Тобто, цілком можна порівняти.

Лідери в абсолютних числах за даними ІО:

Краснодарський край – 2875

Башкортостан – 2265

Свердловська область – 2117

Татарстан – 2091

Челябінська область – 1751

Пермський край – 1704

Самарська область – 1546

Московська область – 1420

Бурятія – 1384

Іркутська область – 1350

Частина регіонів за цифрами збігається з Медіазоною/ВВС, десь є розбіжності (наприклад, зеків вагнера, похованих у Краснодарському краї, ми відносили до цього регіону. Російський проект сортує їх за іншим принципом. До того чи іншого регіону ми відносимо за сумою зв'язків. Якщо немає адекватної інформації – то за місцем поховання).

За відносними показниками (кількість убитих на 10 тис. чоловіків працездатного віку)

Тива – 62

Сахалін – 49,3

Чукотка – 49

Бурятія – 48,9

Республіка Алтай – 45

Забайкалля – 39

Ненецький АТ – 36

Магаданська область – 32

Псковська область – 30

Північна Осетія – 29,8

Зміни.

Бурятія опустилася на 9 місце за абсолютним числом убитих. Також її обійшов Сахалін у відносних числах. В останній тиждень червня кількість публічно визнаних убитих у СЗФО була вдвічі більшою, ніж у перший тиждень місяця. Липень продемонструє, чи це тенденція. «Результати» активності на Харківщині мають проявитися. Втрати Далекому Сході порівняно вище. Особливо пригнічує ситуація на Сахаліні, де відносні втрати в 2,6 рази вищі, ніж у сусідньому Приморському краї.

Наголошу ще раз. Це ті вбиті, яких публічно показали у самій Росії. Тобто це найменша підтверджена цифра вбитих. Реальне їхнє число – більше мінімум у два рази.

Цю гіпотезу підтверджують відомості Медіазони/ВВС. Їхнє моделювання на основі реєстру спадкових справ РФ дає найбільш ймовірну цифру вбитих у 120 тис. осіб.

Якщо додати до них зниклих безвісти (більшість убиті), полонених, які вибули назавжди через важкі поранення, що померли і списані з інших причин – вийде загальна цифра безповоротних втрат російської армії. За нашими оцінками вона знаходиться в діапазоні 200-250 тис. осіб. Санітарні втрати вже важко інтерпретувати.

За 6 місяців 2024 року у Росії публічно виявилося 19 995 убитих. Це 109,9 убитих на день. Частина їх відноситься до більш ранніх періодів, тому отримуємо все те ж шукане число – росіяни готові визнавати близько 100 вбитих на день, ця цифра стабільна вже півтора роки, хоча інтенсивність боїв була різна і є тенденція до зростання втрат.

У 2023 р. убитих було більше, ніж у 2022, у 2024 – темп вищий, ніж у 2023 році.

Вчора Дмитро Медведєв заявив, що за 6 місяців контракти з Міноборони РФ уклали 190 тис. осіб. Тобто близько 1000 на день і 30К на місяць.

Цифри показують: за заявленої росіянами цифри поповнення – близько 30 тис. на місяць – приблизно стільки ж вибуває (я кілька днів тому про це писав).

Якщо дивитися тільки на ці цифри з поправкою на динаміку у нас, можна прогнозувати, що росіяни зможуть тиснути ще близько двох місяців. А потім будуть змушені зупинитися, якщо не застосують якісь нові ходи поповнення військ (масові електронні повістки, перетворення строковиків на контрактників та ін.).

У травні ми повзли дном можливостей у плані боєприпасів (стало краще), а тепер аналогічна ситуація в плані людей.

У ці умовні два місяці можливі зриви, швидше за все, ще будуть територіальні втрати. Але важливіше 1) скільки вдасться знищити росіян; 2) наскільки вдасться зберегти ядро ​​нашої армії. Саме цим визначатиметься тональність дискусії навколо формату переговорів та їхньої суті.

Турбулентність зростає. Але є всі шанси зламати путінський блеф. Тож менше рефлексії на тему світу, більше зусиль у повсякденну рутину (город, навчання, підготовка до зими…).