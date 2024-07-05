Заміна Байдена на виборах: ЗМІ знайшли «козир» у руках Камали Харріс

Bloomberg: Харріс отримає гроші Байдена, якщо вступить у президентські перегони

Віцепрезидентка США Камала Харріс є найбільш логічною альтернативою Джо Байдену на виборах для Демократичної партії. Про це пише Bloomberg. Хоча сама чиновниця поки не демонструє прагнення замінити начальника, демократи та їхні спонсори розуміють, що висунути кандидатом саме Харріс вирішить багато бюрократичних питань, а заразом збереже за нею кошти з кампанії Байдена.

«Як чинний віцепрезидент, вона зіштовхнеться з меншою кількістю практичних перешкод, ніж інші потенційні заміни, якщо вона стане кандидатом від партії, найголовніше – матиме можливість скористатися значним військовим фондом, який Байден уже зібрав. Вона також була помітна на світовій арені», – йдеться у публікації.

Автори нагадали, що Байден отримав від спонсорів $240 млн і Харріс цілком зможе розпоряджатися ними у рамках передвиборних перегонів. Будь-який інший кандидат буде змушений починати фактично з нульовим балансом.

Раніше стало відомо, що наступні 48 годин стануть вирішальними для подальшої політичної кар’єри Байдена. У День незалежності США 4 липня президент Джо Байден планував порадитися в колі близьких, щоби визначитися з рішенням щодо його участі в президентських перегонах. Все більше демократів висловлюють сумніви, що він зможе перемогти Дональда Трампа після провального виступу на дебатах.

Хоча президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв залишитися в президентських перегонах і запевнив демократів у готовності до переобрання. Під час телефонної розмови зі співробітниками своєї виборчої кампанії Байден заявив, що нікуди не збирається йти.

Колишній президент США і кандидат на наступних президентських виборах Дональд Трамп та представники його кампанії сподіваються, що чинний президент Джо Байден залишиться в президентських перегонах, адже його начебто буде легше перемогти, ніж інших демократів.