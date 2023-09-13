Фінляндія знялася з чемпіонату світу з гімнастики через участь РФ й Білорусі

Приймаючою країною є Казахстан і він не запроваджував санкцій щодо росіян або білорусів

Фінляндія не братиме участі у командному чемпіонаті світу з командної гімнастики у листопаді. Причина в тому, що до участі допущено команди з Росії та Білорусі. Про це заявила президент Асоціації гімнастики Фінляндії Кайса Віккула, повідомляє Yle.

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Зазначається, що приймаючою країною є Казахстан. Він не запроваджував санкцій щодо росіян або білорусів.

Міжнародна федерація естетичної гімнастики (IFAGG) дозволила приймаючій країні вирішувати, хто може брати участь у чемпіонаті.

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Віккула сказала, що в раді та членстві IFAGG наша позиція і точка зору, на жаль, перебувають у меншості.

Зазначимо, що Фінляндія – одна із країн-лідерів в естетичній гімнастиці.

Раніше офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова вкотре розкритикувала умови допуску російських спортсменів до міжнародних змагань. Зокрема дипломатка жахнулася від критеріїв у водних видах спорту, де представників країни-агресорки готові допустити лише в особистих змаганнях (не більше одного атлета в дисципліні) та з підписанням антивоєнної декларації.

Нагадаємо, Міжнародна федерація водних видів спорту дозволила російським та білоруським спортсменам брати участь у змаганнях у нейтральному статусі, але тільки в індивідуальних змаганнях.

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До слова, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився, що у російських та білоруських спортсменів «хочуть відібрати перемоги» та їх відсторонення від міжнародних змагань «вбиває дух і сенс олімпійського руху». За словами диктатора, такі заходи нібито є ознакою страху та слабкості, спробою сховатися від правди життя за «залізною завісою».