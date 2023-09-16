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Генерал Міллі розповів, чи допоможуть Росії снаряди КНДР у війні проти України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Генерал Міллі розповів, чи допоможуть Росії снаряди КНДР у війні проти України
Північна Корея, ймовірно, збільшить обсяг постачання артилерійських боєприпасів з Росії для використання в війні проти України
фото з відкритих джерел

Міллі зазначив, що ймовірні переговори між Кім Чен Ином та Володимиром Путіним можуть призвести до того, що Пхеньян передасть Москві 152-мм артилерійські снаряди

Північна Корея, ймовірно, збільшить обсяг постачання артилерійських боєприпасів з Росії для використання в війні проти України. Однак важко сказати, наскільки це може вплинути на поточну ситуацію. Такі дії навряд чи матимуть велике значення в ситуації, що склалася. Про це повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, передає The Guardian.

Міллі зазначив, що ймовірні переговори між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином та російським диктатором Володимиром Путіним можуть призвести до того, що Пхеньян передасть Москві 152-мм артилерійські снаряди.

«Чи буде це мати величезне значення? Я скептично ставлюся до цього. Я сумніваюся, що вона буде вирішальною», – цитує Міллі видання The Guardian. 

Закордонні уряди та експерти вважають, що Кім Чен Ін, ймовірно, буде постачати боєприпаси до Росії в обмін на сучасну зброю або технології.

Раніше повідомлялося, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин під час зустрічі зі своїми російським колегою Володимиром Путіним заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ, і запевнив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».

До слова, диктатор КНДР Кім Чен Ин висловив упевненість в перемозі армії та народу Росії у війні проти України над «зборищем зла».

Нагадаємо, 16 вересня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув на аеродром Кневичі у російському Владивостоці, де міністр оборони РФ Сергій Шойгу продемонстрував йому російський ракетний комплекс «Кинджал» на ракетоносці МіГ-31І.

Теги: обмін аеродром переговори диктатор боєприпаси Сергій Шойгу Північна Корея технології міністр

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