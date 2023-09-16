Генерал Міллі розповів, чи допоможуть Росії снаряди КНДР у війні проти України

Північна Корея, ймовірно, збільшить обсяг постачання артилерійських боєприпасів з Росії для використання в війні проти України

Міллі зазначив, що ймовірні переговори між Кім Чен Ином та Володимиром Путіним можуть призвести до того, що Пхеньян передасть Москві 152-мм артилерійські снаряди

Північна Корея, ймовірно, збільшить обсяг постачання артилерійських боєприпасів з Росії для використання в війні проти України. Однак важко сказати, наскільки це може вплинути на поточну ситуацію. Такі дії навряд чи матимуть велике значення в ситуації, що склалася. Про це повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, передає The Guardian.

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Міллі зазначив, що ймовірні переговори між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином та російським диктатором Володимиром Путіним можуть призвести до того, що Пхеньян передасть Москві 152-мм артилерійські снаряди.

«Чи буде це мати величезне значення? Я скептично ставлюся до цього. Я сумніваюся, що вона буде вирішальною», – цитує Міллі видання The Guardian.

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Закордонні уряди та експерти вважають, що Кім Чен Ін, ймовірно, буде постачати боєприпаси до Росії в обмін на сучасну зброю або технології.

Раніше повідомлялося, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин під час зустрічі зі своїми російським колегою Володимиром Путіним заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ, і запевнив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».

До слова, диктатор КНДР Кім Чен Ин висловив упевненість в перемозі армії та народу Росії у війні проти України над «зборищем зла».

Нагадаємо, 16 вересня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув на аеродром Кневичі у російському Владивостоці, де міністр оборони РФ Сергій Шойгу продемонстрував йому російський ракетний комплекс «Кинджал» на ракетоносці МіГ-31І.