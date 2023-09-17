Данілов пояснив, що може стати стратегічною точкою перелому у війні

Данілов: «Надання Україні від союзників та партнерів своєчасно допомоги з озброєнням прискорило б деокупацію українських територій»

Ключовою точкою перелому у повномасштабній війні може стати завдання Силами оборони України відчутного ураження російським загарбникам, зокрема їхньому Чорноморському флоту. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у своєму блозі на «Українській правді».

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«Для прикладу, повна або часткова ліквідація російського військового чорноморського флоту, що є завданням вирішуваним, мала би значно прискорити процеси на Росії пошуку виходу з розв’язаної війни. Це могла би бути гарна демонстрація відсутності можливостей у російської армії адекватної протидії західним технологіям, що малювала б дуже сумну картину подальших подій», – зазначив Данілов

У цьому контексті представник уряду відзначив важливість надання Україні своєчасної військової допомоги з боку союзників та партнерів. Це сприяло б швидкій перемозі над силами інтервентів та поверненню контролю над окупованими українськими територіями, а також установленню справедливого миру.

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«Тому Формула миру – це формула зброї. Чим швидше Україна отримає достатньо сучасної зброї, тим скоріше ми повернемо мир, який буде безпечнішим для Європи і світу», – відзначив Данілов.

За його словами, чим переконливіша стане перевага українських сил заходу у використанні військової техніки на суші, в морі та у повітрі, тим ближче Україна буде до досягнення своїх стратегічних цілей, які співпадають з цілями та цінностями демократичного світу.

Водночас це може служити доброю ілюстрацією невідповідності «Росармії» західним технологіям, що може створити невтішну перспективу для подальших подій.

Данілов назвав «неправдивою в основі» практику дозування в наданні Україні військової допомоги «з міркувань страху, щоб не викликати роздратування (російського диктатора Володимира) Путіна і не провокувати Росію до подальшої ескалації».

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Як повідомлялося, Збройні сили України меншими силами наступають на більшу армію, при цьому маючи кратно менші можливості щодо повітряного супроводу. Цілеспрямовані дії наших бійців допомогли їм досягнути паритету з ворогом по артилерії, хоча ще зовсім недавно вважалося, що РФ має в рази більшу перевагу.

До слова, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі зазначив, що переговори між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином та російським диктатором Володимиром Путіним можуть призвести до того, що Пхеньян передасть Москві 152-мм артилерійські снаряди.

Однак важко сказати, наскільки це може вплинути на поточну ситуацію. Такі дії навряд чи матимуть велике значення в ситуації, що склалася.