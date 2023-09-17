Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Данілов пояснив, що може стати стратегічною точкою перелому у війні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Данілов пояснив, що може стати стратегічною точкою перелому у війні
Секретар РНБО Олексій Данілов
фото з відкритих джерел

Данілов: «Надання Україні від союзників та партнерів своєчасно допомоги з озброєнням прискорило б деокупацію українських територій»

Ключовою точкою перелому у повномасштабній війні може стати завдання Силами оборони України відчутного ураження російським загарбникам, зокрема їхньому Чорноморському флоту. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у своєму блозі на «Українській правді».

«Для прикладу, повна або часткова ліквідація російського військового чорноморського флоту, що є завданням вирішуваним, мала би значно прискорити процеси на Росії пошуку виходу з розв’язаної війни. Це могла би бути гарна демонстрація відсутності можливостей у російської армії адекватної протидії західним технологіям, що малювала б дуже сумну картину подальших подій», – зазначив Данілов

У цьому контексті представник уряду відзначив важливість надання Україні своєчасної військової допомоги з боку союзників та партнерів. Це сприяло б швидкій перемозі над силами інтервентів та поверненню контролю над окупованими українськими територіями, а також установленню справедливого миру.

«Тому Формула миру – це формула зброї. Чим швидше Україна отримає достатньо сучасної зброї, тим скоріше ми повернемо мир, який буде безпечнішим для Європи і світу», – відзначив Данілов.

За його словами, чим переконливіша стане перевага українських сил заходу у використанні військової техніки на суші, в морі та у повітрі, тим ближче Україна буде до досягнення своїх стратегічних цілей, які співпадають з цілями та цінностями демократичного світу.

Водночас це може служити доброю ілюстрацією невідповідності «Росармії» західним технологіям, що може створити невтішну перспективу для подальших подій.

Данілов назвав «неправдивою в основі» практику дозування в наданні Україні військової допомоги «з міркувань страху, щоб не викликати роздратування (російського диктатора Володимира) Путіна і не провокувати Росію до подальшої ескалації».

Як повідомлялося, Збройні сили України меншими силами наступають на більшу армію, при цьому маючи кратно менші можливості щодо повітряного супроводу. Цілеспрямовані дії наших бійців допомогли їм досягнути паритету з ворогом по артилерії, хоча ще зовсім недавно вважалося, що РФ має в рази більшу перевагу. 

До слова, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі зазначив, що переговори між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином та російським диктатором Володимиром Путіним можуть призвести до того, що Пхеньян передасть Москві 152-мм артилерійські снаряди.

Однак важко сказати, наскільки це може вплинути на поточну ситуацію. Такі дії навряд чи матимуть велике значення в ситуації, що склалася. 

Теги: Україна Олексій Данілов переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загалом Україну представляли 25 учасників
34 медалі: Україна показала на «Іграх нескорених» найкращий результат за всю історію участі
Вчора, 21:41
Україна повинна проводити рішучі реформи, щоб мати майбутнє
Новий суспільний договір України. Яке майбутнє ми хочемо?
13 вересня, 13:21
Окупанти збирають підрозділи з розбитих Силами оборони частин
ЗСУ дізналися, кого окупанти кидатимуть у штурм на Куп'янському напрямку
9 вересня, 12:44
Путін приймає Ердогана у Сочі
Курйози та розмови про зернову угоду. Як відбулася зустріч Ердогана та Путіна (відео)
4 вересня, 14:07
Прокурор просив апеляційний суд скасувати рішення про іспитовий термін та відправити ухилянта до в'язниці на три роки
На Тернопільщині суд суворо покарав ухилянта
3 вересня, 22:48
Столтенберг сказав, коли піде з НАТО
Генсек НАТО повідомив, чи погодиться на продовження свого мандата
31 серпня, 02:57
Олег Сенцов
«Кав'ярні переповнені накачаними мужиками». Сенцов розкритикував чоловіків, які не йдуть на фронт
21 серпня, 17:36
Білий дім просить Конгрес США про додаткове фінансування для України
США можуть призначити інспектора для контролю коштів Україні – Politico
21 серпня, 06:19
«Готуємо потужні речі для посилення нашої держави»: Зеленський анонсував низку рішень
«Готуємо потужні речі для посилення нашої держави»: Зеленський анонсував низку рішень
18 серпня, 22:08

Події в Україні

Данілов пояснив, що може стати стратегічною точкою перелому у війні
Данілов пояснив, що може стати стратегічною точкою перелому у війні
У Харкові пролунали вибухи
У Харкові пролунали вибухи
«Бавовна» у Токмаку: прилетіло в місце розташування техніки окупантів
«Бавовна» у Токмаку: прилетіло в місце розташування техніки окупантів
Генерал Міллі розповів, чи допоможуть Росії снаряди КНДР у війні проти України
Генерал Міллі розповів, чи допоможуть Росії снаряди КНДР у війні проти України
ЗСУ показали відео знищення російських «Бук-М3» на Донеччині
ЗСУ показали відео знищення російських «Бук-М3» на Донеччині
У знищеному окупантами Маріуполі відкрився ресторан із цинічною назвою
У знищеному окупантами Маріуполі відкрився ресторан із цинічною назвою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Окупанти виявили зрадника в компанії з виробництва дронів
28K
Шойгу показав Кім Чен Ину «Кинджал» (фото, відео)
21K
Шевченко повторив свій хитрий трюк, забивши гол у ворота італійця (відео)
16K
Наступ триває. Відкрилась нова гаряча точка боїв
12K
«Українській слід» у біографії Уткіна: що пов'язує ватажка ПВК «Вагнер» з Україною
9781
Пожежа в РФ, суд збільшив розмір застави Коломойському: головне за ніч

Новини

17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:32
Радник прем‘єр-міністра оцінив стан підготовки обленерго до зими
Вчора, 11:05
ЗСУ просуваються на двох напрямках: Генштаб назвав райони, де є успіх
Вчора, 07:35
В Україні стане прохолодніше: прогноз погоди на 16 вересня
Вчора, 05:22
16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Гендиректор «Української бронетехніки» заявив про ознаки диверсії проти ВПК
15 вересня, 20:15

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту