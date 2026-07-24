Ані Лорак масово скасовує концерти в Росії: яка причина

Разом з Ані Лорак інші російські артисти також відмовляються від концертів у Сочі

Російська співачка Ані Лорак скасувала свій черговий концерт у Росії. Артистка продовжує переносити свої виступи або ж скасовувати їх із різних причин. Про це стало відомо зі сторінки концертної агенції, пише «Главком».

Так, Ані Лорак мала виступити в Ростові-на-Дону, однак концерт перенесли на вересень. Як пояснюють організатори, рішення прийнято з причин, які від них не залежать.

«Шановні глядачі Сочі та Ростова-на-Дону, просимо хвилинку вашої уваги! На жаль, із незалежних від організаторів та артиста причин ми змушені перенести концерти Ані Лорак із шоу «Аура». Дата концерту переноситься на 16 вересня», – йдеться у дописі.

Водночас концерт у Сочі, схоже, скасовано, адже його перенесли поки що на відкриту дату. Проте росіянам обіцяють повернути гроші за квитки за потреби.

Це не перші скасовані концерти Лорак за останній час. Її виступи у Хабаровську, Владивостоці та Южно-Сахалінську також не відбудуться. Однак причиною стало те, що проведення концертів не було узгоджено з місцевою владою. Врешті команда співачки не отримала погодження. За словами організаторів, причиною стали «факти, які не відповідають дійсності».

Водночас у документах, які опублікували в команді артистки, зазначено, що місцева влада Владивостока скасувала виступи через участь Ані Лорак у концертах для українських військових. Згодом концерт Ані Лорак також скасували у Грузії. Глядачам обіцяли яскраве шоу, однак після критики користувачів його скасували.

Зазначимо, російський співак Філіп Кіркоров влаштував істерику перед своїм концертом в Анапі. Артист злякався загрози ударів БпЛА та також намагався скасувати свій виступ.

Як відомо, Кіркоров не єдиний із російських артистів, які бояться українських безпілотників. Інші зірки масово скасовують свої виступи, пояснюючи це «логістичними проблемами», а саме загрозою атак БпЛА. Зокрема, йдеться про Сочі та Геленджик, а з артистів згадують відомих путіністів та шанувальників Кремля, таких як Любов Успенська та Григорій Лепс. Водночас улюбленому співаку Путіна Шаману довелося перервати свій концерт у Сочі через атаку БпЛА.