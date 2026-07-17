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Військовий квиток у смартфоні. Застосунок «Армія+» запустив нову функцію

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Військовий квиток у смартфоні. Застосунок «Армія+» запустив нову функцію
Мінцифри запустило новий цифровий документ для військових
фото: Міністерство цифрової трансформації України﻿

Відтепер військовослужбовці можуть підтверджувати свій статус без паперових документів, а перевірка здійснюється за допомогою QR-коду, який неможливо підробити

Міністерство цифрової трансформації повідомило про запуск у застосунку «Армія+» електронного військово-облікового документа (е-ВОД). Нововведення дозволяє військовослужбовцям підтверджувати свій статус без паперового військового квитка чи посвідчення офіцера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

Як працює електронний військовий документ

Наразі функція доступна для військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту. Електронний військово-обліковий документ формується автоматично після авторизації у застосунку «Армія+».

Уся інформація підтягується з Реєстру військовослужбовців та системи обліку особового складу «Імпульс», тому звертатися до територіального центру комплектування чи оформлювати додаткові документи не потрібно.

У Мінцифри зазначили, що наразі реєстр містить інформацію приблизно про 70% військовослужбовців. Електронний документ має таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток або посвідчення офіцера. Його можна використовувати у військових частинах, під час перевірок представниками ТЦК та СП, Військової служби правопорядку, поліції, а також на блокпостах, пропускних пунктах і в державних установах.

Для підтвердження справжності документа застосунок генерує унікальний QR-код, який діє лише три хвилини. Після завершення цього часу створюється новий код, що унеможливлює копіювання або підробку документа. Крім того, зробити скриншот цифрового військового квитка неможливо.

Що робити, якщо документ не відображається

Якщо після оновлення застосунку електронний документ не з'явився, це може свідчити про неповні або некоректні дані в реєстрах. У такому випадку військовослужбовцям рекомендують звернутися до безпосереднього командира або служби персоналу своєї військової частини для оновлення інформації в системі «Імпульс». Після цього документ має автоматично відобразитися у застосунку.

Які можливості планують додати

На першому етапі електронний військово-обліковий документ працює лише за наявності інтернет-з'єднання. Надалі розробники планують додати можливість формувати витяг із документа, який буде доступний у смартфоні навіть без доступу до мережі.

У Мінцифри наголошують, що цифровізація військового квитка має зменшити навантаження на кадрові служби та спростити отримання інших адміністративних послуг. У перспективі через «Армія+» можна буде замовляти різні довідки, зокрема форму №5, без паперових заяв і відвідування адміністративних підрозділів.

Нагадаємо, Міністерство оборони раніше запустило новий формат контрактної служби у застосунку «Резерв+». Відтепер українці можуть самостійно обрати вакансію, пройти співбесіду з рекрутером та укласти контракт із визначеним строком служби. Після його завершення військовослужбовці отримають гарантоване право на відстрочку від мобілізації.

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Теги: ЗСУ війна армія Україна

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