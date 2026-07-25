Через удар російського дрона по Сумах загинули троє водіїв «Нової пошти»

Російський реактивний безпілотник влучив у цивільний об'єкт, де працювали люди

Унаслідок удару російського реактивного безпілотника по Сумах загинули троє водіїв «Нової пошти». Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, інформує «Главком».

За словами Григорова, російські війська завдали удару по цивільному об'єкту, де перебували та працювали люди. На місці влучання виникла масштабна пожежа. Через загрозу повторних атак рятувальники не змогли одразу розпочати повноцінну ліквідацію наслідків удару.

В епіцентрі влучання виявили тіла двох загиблих. Ще одного чоловіка з вкрай тяжкими пораненнями поліцейські евакуювали з місця атаки, однак дорогою до лікарні він помер. Загиблим було 43, 48 та 53 роки.

Нагадаємо, логістична інфраструктура «Нової пошти» неодноразово ставала ціллю російських атак. Лише у липні окупанти пошкодили сортувальний термінал у Кривому Розі та вантажне відділення в Ізюмі.

Нагадаємо, під час одного з попередніх ударів по Сумах російські війська знищили будівельний гіпермаркет «Епіцентр». Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа, а ліквідацію її наслідків ускладнювали повторні удари російських безпілотників.

24 липня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Ізюму на Харківщині. Одне з влучань припало на вантажне відділення «Нової пошти», де було пошкоджено будівлю та знищено частину відправлень. Раніше у липні російські війська атакували сортувальний термінал компанії у Кривому Розі. Унаслідок атаки було зруйновано частину логістичного об'єкта та знищено посилки клієнтів.