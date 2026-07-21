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Російські воєнкори висміяли заяву Кремля про трасу до окупованого Криму

glavcom.ua
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Російські воєнкори висміяли заяву Кремля про трасу до окупованого Криму
Російська техніка у Криму
фото: Крим.Реалії

Українські дрони продовжують атакувати ключовий маршрут постачання окупантів

Російські військові блогери розкритикували заяви окупаційної влади про нібито захищеність траси М-14, яка сполучає Ростов-на-Дону з окупованим Кримом. Вони визнали, що українські безпілотники продовжують атакувати цей маршрут. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни. 

Напередодні російський диктатор Володимир Путін провів зустріч із так званим губернатором окупованої частини Запорізької області Євгеном Балицьким. Колаборант запевняв, що російські сили нібито повністю контролюють трасу М-14 (окупаційна влада називає її Р-280), обмежили активність українських дронів та убезпечили енергетичну інфраструктуру від ударів.

Однак російські воєнкори поставили ці слова під сумнів. Один із них заявив, що атаки на трасу не припинилися, а перевізники пального до Криму змушені платити більше за страхування транспорту. Інший блогер, пов’язаний із Кремлем, також визнав загрозу з боку українських безпілотників. За його словами, кількість уражених машин могла зменшитися лише через те, що транспортний потік на маршруті суттєво скоротився, а не завдяки роботі російської протиповітряної оборони.

Аналітики ISW зафіксували щонайменше чотири українські удари по трасі М-14 у період із 1 до 20 липня. У травні та червні українські сили атакували цей маршрут ще активніше. На думку експертів, кампанія ударів змусила російське командування посилити захист траси. До району перекинули додаткових операторів безпілотників і дрони-перехоплювачі.

Водночас удари вже ускладнили використання однієї з головних наземних ліній постачання між Росією та окупованим Кримом. Раніше ISW зазначав, що логістика російських військ на півдні значною мірою залежить від траси М-14, яку системно уражають українські сили.

У ніч проти 21 липня в окупованому Криму знову лунали вибухи. Про них, зокрема, повідомляли у Сімферополі, Ялті, Балаклаві та Севастополі. Напередодні після повідомлень про атаку безпілотників окупаційна влада тимчасово перекривала рух Кримським мостом. Тоді у Ялті спалахнула пожежа на пагорбі Дарсан, де розташована електропідстанція, а в Алушті після вибуху зникло світло.

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Теги: Крим війна ISW

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