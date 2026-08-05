40 днів – лише початок: генерал-майор СБУ пояснив логіку ударів по Росії

Колишній заступник голови СБУ пояснив, що стратегічний ефект від ударів по Росії можливий лише за умови їхньої системності

Генерал-майор СБУ, колишній заступник голови спецслужби Віктор Ягун вважає, що одна 40-денна операція не може сама по собі переламати перебіг війни. Реальний стратегічний ефект з'явиться лише тоді, коли удари по території Росії стануть регулярними, масштабуватимуться та поєднуватимуться із санкційним тиском. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Операція «40 днів» для Путіна. Підсумки і прогнози».

Генерал-майор СБУ зазначив, що затверджена президентом наприкінці червня 40-денна операція СБУ, є лише одним із етапів ширшої кампанії глибинних ударів по воєнному потенціалу Росії, до реалізації якої залучені різні складові Сил оборони України.

«Конкретна операція є операцією СБУ, а загальна стратегія «далекобійних санкцій» – це вже системна діяльність усього сектору безпеки й оборони», – пояснив Ягун.

Він пояснив, що головне досягнення кампанії полягає не у кількості уражених об'єктів, а у переході від окремих резонансних спецоперацій до системних ударів по взаємопов'язаних елементах російської воєнної машини. Йдеться про військові аеродроми, підприємства оборонно-промислового комплексу, засоби ППО, нафтопереробні заводи, паливну інфраструктуру, логістичні вузли, склади та морські цілі.

На думку генерал-майора СБУ, ефективність таких ударів необхідно оцінювати як частину довготривалої кампанії виснаження противника.

«Одна, навіть дуже успішна, 40-денна операція не змусить Кремль припинити війну. Реальний стратегічний результат виникає тоді, коли такі удари є регулярними, масштабуються і поєднуються із санкційним тиском», – наголосив він.

Ягун також звернув увагу на економічний аспект кампанії. За його словами, навіть якщо підприємство або інфраструктурний об'єкт не знищений повністю, його вимушена зупинка, ремонт чи перерозподіл виробництва вже створюють затримки, підвищують вартість ведення війни для Росії та змушують її витрачати дедалі більше ресурсів на захист власного тилу.

Експерт переконаний, що саме системність таких ударів у поєднанні з міжнародними санкціями поступово послаблюватиме військово-економічний потенціал держави-агресора.

Раніше «Главком» писав, що у межах 40-денної кампанії впливу на РФ Служба безпеки здійснила понад 100 успішних уражень стратегічно важливих об'єктів на російській території і тимчасово окупованих територіях України.