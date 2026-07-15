«Обіймаю, братику». Залужний привітав військового Маркуса з поповненням в родині

Маркус став батьком у свій день народження

Колишній головнокомандувач ЗСУ, посол у Великій Британії Валерій Залужний привітав колишнього головного сержанта 47 ОМБр «Маґура» Валерія Маркуса. Військовий відзначив два свята в один день. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку Маркуса в Іnstagram.

Валерій Залужний привітав Маркуса з народженням його первістка. У цей день військовий відзначав й власне день народження, тож посол висловив побажаннями з нагоди двох свят. «Валєра, ну користуючись нагодою, вітаю з днем народження і народженням сина. Боже, ти щаслива людина. Давай братику, обіймаю», – сказав ексголовком.

На відео Залужний показався у діловому костюмі та в окулярах у своєму кабінеті у Великій Британії.

Нагадаємо, колишній головний сержант 47 ОМБр «Маґура» Валерій Маркус став батьком. У Маркуса народився син. Військовий не вдався у деталі. «У мене народився син», – написав військовий Народження первістка стало для бійця подарунком, адже сьогодні, 14 липня, він також святкує день народження – йому виповнилося 33 роки.

Нагадаємо, торік колишній головний сержант 47 ОМБр «Маґура» Валерій Маркус зіграв весілля. Військовий одружився ще у 2023 році, однак подружжя влаштувало святкування лише через кілька років. «Під час відпустки взяв участь у своєму весіллі. Після трьох років шлюбу. Сподобалось», – йшлося у дописі. Маркус ретельно приховує інформацію про свою дружину та не показує її обличчя.

Зазначимо, Валерій Маркус перебував у війську ще з часів АТО. На початку повномасштабного вторгнення він повернувся до ЗСУ у складі 30 бригади. Згодом, наприкінці квітня 2022 року, Маркус обійняв посаду головного сержанта 47 окремого батальйону, який згодом став 47 бригадою «Маґура».