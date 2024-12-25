Спецспредставник США Келлог відреагував на масовану ракетну атаку РФ по Україні на Різдво

Кіт Келлог наголосив, що Різдво мало би бути часом миру, але Україна знову опинилася під російським обстрілом

Спецпредставник з питань Росії та України США генерал Кіт Келлог засудив масовану ракетну атаку Росії проти України на Різдво. Про це Кіт Келлог написав у мережі Х.

Майбутній спеціальний посланець США з питань України та РФ Кіт Келлог наголосив, що Різдво мало би бути часом миру, але Україна знову опинилася під російським обстрілом. У зв'язку з цим США рішуче налаштовані встановити мир як ніколи раніше.

«Різдво має бути часом миру, проте Україна зазнала жорстокого нападу на Різдво. Завдавати великомасштабних ракетних і безпілотних ударів у день народження Господа неправильно. Світ уважно стежить за діями обох сторін. США сповнені рішучості принести мир у регіон як ніколи», – написав Келлог.

Кіт Келлог засудив масовану ракетну атаку Росії проти України на Різдво скриншот допису Келлога у мережі Х

Нагадаємо, 25 грудня, в день Різдва, російські війська знову масовано атакували українську енергетику. У звʼязку з масованим ракетним обстрілом України «Укренерго» застосувало аварійні відключення світла.

Зокрема, окупанти завдали удару по теплоелектростанціях ДТЕК. Внаслідок російської атаки серйозно пошкоджено енергообладнання.

Як повідомлялося, через ворожі обстріли знову відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масований удар Російської Федерації у Різдво. За словами президента, окупанти випустили понад 70 ракет по Україні.

«Кожен російський масований удар потребує часу на підготовку. Це ніколи не спонтанне рішення. Це усвідомлений вибір не тільки цілей, але й часу та дати. Сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі – наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні», – каже він. Як наголосив Зеленський, за попередніми даними, українським захисникам вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів.