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У Британії пов'язані з РФ Telegram-канали криптовалютою заохочують напади на мечеті

Варвара Шолян
glavcom.ua
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У Британії пов'язані з РФ Telegram-канали криптовалютою заохочують напади на мечеті
Telegram-канали закликають британців нападати на мечеті та мусульман в обмін на криптовалюту
фото з відкритих джерел

Активізації передувала поява ксенофобських графіті у Лондоні

Мережа Telegram-каналів, пов'язаних з Росією, закликає британців нападати на мечеті та мусульман в обмін на криптовалюту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Британські активісти пов’язують заклики в цих каналах з нещодавньою появою ксенофобських графіті на лондонських мечетях і школах. Крім того, Telegram-канали поширювали PDF-файли з інструкціями виготовлення бомб і кресленнями 3D-друкованої зброї, а на вулицях з'явилися плакати з QR-кодами цих каналів і пов'язаних з ними акаунтів TikTok.

Дані про Telegram-канали та їхні зв'язки з РФ активісти передали антитерористичній поліції та Міністерству внутрішніх справ. Наразі ці інциденти розслідують правоохоронці.

Серед доказів зв’язку з Росією – акаунт адміністратора одного з каналів, який поділився скріншотом з соцмережі Х, де було видно, що інтерфейс був російською мовою і мав часовий пояс GMT+3 (тобто той, що використовується в Росії та Білорусі). Серед інших доказів – використання кирилиці в деяких дописах, а двоє користувачів, які найактивніше поширювали повідомлення в британські чат-групи, також публікували дописи російською мовою в прокремлівських та антиукраїнських чатах Telegram.

Раніше «Главком» повідомляв, що Чорногорія погодилася екстрадувати до США південнокорейського криптовалютного підприємця Хйонга До Квона, відомого за прізвиськом «король криптовалюти».

Також стало відомо, що у лютому цього року криптовалютна біржа Bybit зазнала масштабного хакерського нападу, внаслідок якого з її гаманця Ethereum було викрадено майже 1,5 млрд доларів.

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Теги: росія Велика Британія Telegram ксенофобія

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