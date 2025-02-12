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У Кривому Розі масштабні руйнування внаслідок ракетної атаки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У Кривому Розі масштабні руйнування внаслідок ракетної атаки
Для ліквідації наслідків у Кривому Розі задіяно всі необхідні комунальні служби
фото: Дніпропетровська ОВА

РФ вчора ввечері пошкодила в Кривому Розі 10 будинків та 30 автомобілів

У Кривому Розі продовжується ліквідація наслідків вчорашнього ракетного удару по місту. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул

«Найголовніше – обійшлося без загиблих та постраждалих. Але внаслідок великого розльоту уламків пошкоджено 10 багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору, три навчальні заклади, бізнес-об'єкти, готель, АЗС, близько 30 автомобілів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація ще уточнюється.

Для ліквідації наслідків задіяно всі необхідні комунальні служби.

«З вечора було розгорнуто Штаб допомоги людям, чиє житло постраждало. Він працює поряд у школі, де й минулого разу. Сьогодні – до 17:00. З матрезерва міста там видаються необхідні будматеріали, приймаються заявки на матеріальну допомогу від міста. Допомога буде надана всім, хто її потребує», – додав Вілкул.

У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи – працюють.

Нагадаємо, 11 лютого о 20:57 у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу, а через декілька хвилин у Кривому Розі пролунав вибух. Росіяни вдарили по місту ракетами.

До слова, триває 1085-й день повномасштабної війни.

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Теги: Кривий Ріг Донеччина Олександр Вілкул війна росія окупанти ракета

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