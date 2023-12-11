Міносвіти назвало категорії студентів, яких ймовірно відправлятимуть у військо
Чоловіки часто використовують навчання, як спосіб уникнути мобілізації
Заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький розповів в ефірі «Українського радіо», що найбільша перевага студентів-чоловіків помітна в магістратурі. 65% контрактників у магістратурі – чоловіки, і посадовець пояснив, що саме влада планує змінювати у питанні відстрочки від служби у війську.
Винницький розповів, що переважна більшість студентів на бакалавраті мають вік від 18 до 21 року. Однак в магістратуру вступають вже старші чоловіки, які вже досягли призовного чи мобілізаційного віку. Заступник міністра зауважив, що наразі мобілізаційний вік – 27 років, проте є ухвалений Радою закон, який передбачає його зниження до 25 років. Президент України його ще не підписав.
Заступник міністра зазначив, що часто люди використовують вищу освіту як засіб уникнути військової служби. З цієї причини наразі у Верховній Раді є декілька ініціатив, як з цим впоратися.
«На сьогодні пропозиції, які стоять перед Верховною Радою, фактично зводяться до того, що якщо особа здобуває такий рівень освіти вперше, то їй може бути надана відстрочка. Якщо ж ти вже маєш, наприклад, магістерський рівень, то подвоєння того самого рівня не дає відстрочки», – підкреслив Винницький.
Деякі чоловіки використовують навчання у закладах вищої освіти для отримання відстрочки. Народна депутатка Наталія Піпа зазначила, що парламентарі розглядають новий законопроєкт, який враховуватиме сферу діяльності особи, а не тільки її вік.
Нагадаємо, українських студентів, які перебувають в академічній відпустці, можуть мобілізувати. Ця категорія підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Тож студентів в академвідпустці можуть забрати в армію, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки від призову.
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