Відключення світла 31 липня: «Укренерго» потішило українців

За прогнозами «Укренерго», якщо не буде обстрілів енергосистеми, українці зможуть пройти осінь із мінімумом відключень

У разі зміни ситуації в енергосистемі щодо застосування обмежень попереджатимуть додатково

В Україні завтра, 31 липня, відключення світла за графіками не прогнозуються. Про це повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко, також пресслужба «Укренерго».

«Завтра, 31 липня, відключення не прогнозуються», – йдеться в повідомленні.

У компанії також додали, що у разі зміни ситуації в енергосистемі щодо застосування обмежень попереджатимуть додатково.

Коваленко наголосив, що консенсенсуний прогноз щодо відключень не змінився. «Не продавайте генератори. По можливості готуйтесь. З великою ймовірністю знадобиться. Це, як страховка. Ми ж її купуємо не для того, щоб обовʼязково скористатися. А щоб була можливість скористатись в необхідний момент», – написав Коваленко.

Він додав, що для того, аби полегшення сталося, склалося дуже багато чинників: вийшли з ремонту енергоблоки АЕС, на вулиці стало прохолодніше. «Але найважливіше – це тяжка робота енергетиків. За прогнозами «Укренерго», якщо не буде обстрілів енергосистеми, ми можемо пройти осінь із мінімумом відключень», – зазначив гендиректор Yasno.

Як повідомлялося, в українській енергосистемі наразі найкраща ситуація спостерігається у денні години – з 11:00 до 15:00. На додачу до інших потужностей в цей час ефективно працюють сонячні електростанції. Тому «Укренерго» закликає використовувати енергозатратні прилади у денні години.

Нагадаємо, раніше член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що наступні декілька місяців для України можуть пройти в енергобалансі, тобто з мінімальними обмеженнями світла.