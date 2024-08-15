Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чи будуть відключення світла 16 серпня: прогноз «Укренерго»

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Чи будуть відключення світла 16 серпня: прогноз «Укренерго»
колаж: glavcom.ua

В «Укренерго» закликали українців економно споживати електроенергію протягом усього дня

 

Завтра, 16 серпня, в Україні не планується застосовувати графіки відключення світла. Обмежень немає вже понад два тижні. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго» у Facebook

«Завтра, 16 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються», – зазначили у компанії.

Також там додали, що якщо ситуація зміниться і обмеження все ж таки доведеться застосовувати, про це повідомлять додатково.

Чи будуть відключення світла 16 серпня: прогноз «Укренерго» фото 1
фото: інфографіка «Укренерго»

В «Укренерго» також закликали українців заощадливо споживати електроенергію протягом усього дня.

Нагадаємо, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Крім того, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

Читайте також: Коли повернуться графіки відключень світла: ДТЕК назвав місяць
Теги: відключення світла обмеження Укренерго Facebook

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Деякі енергетичні об'єкти повернуться в роботу після планових ремонтів вже у серпні
Відключення світла у серпні: до чого готуватися українцям
18 липня, 19:23
Омельченко пояснив, що зараз ситуація складніше, ніж минулого року
Стало гірше? Центр Разумкова оцінив ситуацію в енергетиці
22 липня, 19:35
Очільник Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій (праворуч) разом з главою РПЦ патріархом Кирилом
Політолог пояснив, чому Рада не голосує за заборону Московської церкви
21 липня, 19:08
Графіки відключень світла на 23 липня: де і коли не буде електроенергії Стабілізаційні відключення електроенергії не стосуються критичної інфраструктури
Відключення світла 24 липня: графіки від «Укренерго»
23 липня, 18:09
Обмеження електроенергії прогнозуються з 16:00 до 22:00
Графіки відключень світла: до кінця доби діятиме одна черга
25 липня, 11:25
До 16:00 29 липня графіки відключень електроенергії не застосовуватимуться
Відключення світла 29 липня: оприлюднені графіки «Укренерго»
28 липня, 18:29
Українців закликають економно споживати світло, особливо в пікові години
Коли повернуться відключення світла? Відповідь Міненерго
4 серпня, 15:31
Уряд продовжує працювати над децентралізацією енергосистеми
Ввозити енергетичне обладнання в Україну буде простіше: деталі від Шмигаля
9 серпня, 17:32
Чи будуть відключення світла 15 серпня: прогноз «Укренерго»
Чи будуть відключення світла 15 серпня: прогноз «Укренерго»
Вчора, 19:31

Суспільство

Чи будуть відключення світла 16 серпня: прогноз «Укренерго»
Чи будуть відключення світла 16 серпня: прогноз «Укренерго»
Епіфаній звернувся з пропозицією до предстоятеля Московської церкви Онуфрія
Епіфаній звернувся з пропозицією до предстоятеля Московської церкви Онуфрія
Офіс Генпрокурора не реагує на проросійські заяви Арестовича – нардепка
Офіс Генпрокурора не реагує на проросійські заяви Арестовича – нардепка
Червінський під домашнім арештом: як живе та що читає ексрозвідник (фото)
Червінський під домашнім арештом: як живе та що читає ексрозвідник (фото)
Донька Фаріон показала її останнє фото
Донька Фаріон показала її останнє фото
Загинув під час виконання бойового завдання на Курщині. Згадаємо Сергія Янчука
Загинув під час виконання бойового завдання на Курщині. Згадаємо Сергія Янчука

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Успіння Пресвятої Богородиці 2024: історія та традиції свята, прикмети і заборони
37K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
25K
Росія атакувала Полтавщину ракетами
12K
Південна Корея вирішила налагодити стосунки з Кім Чен Ином
12K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6046
Україна зробила пропозицію жителям Курщини

Новини

Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
Сьогодні, 20:29
Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
Вчора, 18:34
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
Вчора, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
Вчора, 06:36
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
13 серпня, 18:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua