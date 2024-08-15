Чи будуть відключення світла 16 серпня: прогноз «Укренерго»

В «Укренерго» закликали українців економно споживати електроенергію протягом усього дня

Завтра, 16 серпня, в Україні не планується застосовувати графіки відключення світла. Обмежень немає вже понад два тижні. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго» у Facebook.

«Завтра, 16 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються», – зазначили у компанії.

Також там додали, що якщо ситуація зміниться і обмеження все ж таки доведеться застосовувати, про це повідомлять додатково.

фото: інфографіка «Укренерго»

В «Укренерго» також закликали українців заощадливо споживати електроенергію протягом усього дня.

Нагадаємо, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Крім того, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.