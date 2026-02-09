Гераскевич з'явився на Олімпіаді у шоломі, на якому зображені загиблі українські атлети

Перший заїзд на Олімпіаді-2026 за участі Гераскевича відбудеться у четвер, 12 лютого, о 10:30

Український скелетоніст Владислав Гераскевич підготував особливий шолом для виступу на Олімпійських іграх-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Особливий шолом Гераскевича

На шоломі Гераскевича зображені загиблі українські спортсмени внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Після тренування Гераскевич розповідав, що має «певні проблеми» через шолом.

«Є проблеми деякі з приводу шолома. Поки що не будемо показувати, сподіваюсь, побачимо в наступні дні. Але є деякі зауваження. Ми зараз це питання узгоджуємо і з'ясовуємо», – розповів Гераскевич.

Скелетоніст не уточнював деталі – лише наголосив, що сподівається побачити його у «наступні дні».

«Сьогодні провів оці тренування в цьому шоломі. Поки що на трек ніхто не підходив, але були зауваження від оргкомітету», – сказав спортсмен.

Перший заїзд на Олімпіаді-2026 за участі Гераскевича відбудеться у четвер, 12 лютого, о 10:30.

Погрози Гераскевичу від МОК

Нагадаємо, Гераскевич розповів про погрози, які йому надійшли з Міжнародного олімпійського комітету. Спортсмена попередили, щоб він під час Ігор не проводив ніяких акцій проти російської агресії щодо України.

«До нас зверталися (з МОК – «Главком») після протестів нашої юніорської команди на етапі Кубка Європи і вже попереджали і просили за Олімпійські ігри. Щоб не влаштовували ніяких акцій проти війни на Олімпіаді. Скажімо так, вони (МОК – «Главком») контактувала з українською стороною щодо можливих протестів, щоб мені передали цю інформацію», – розповів Гераскевич.

Медальний залік Олімпійських Ігор

