Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Гераскевич з'явився на Олімпіаді у шоломі, на якому зображені загиблі українські атлети

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Гераскевич з'явився на Олімпіаді у шоломі, на якому зображені загиблі українські атлети
Перший заїзд на Олімпіаді-2026 за участі Гераскевича відбудеться у четвер, 12 лютого, о 10:30
фото: Reuters

Після тренування Гераскевич розповів, що має «певні проблеми» через свій шолом

Український скелетоніст Владислав Гераскевич підготував особливий шолом для виступу на Олімпійських іграх-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Особливий шолом Гераскевича

На шоломі Гераскевича зображені загиблі українські спортсмени внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Після тренування Гераскевич розповідав, що має «певні проблеми» через шолом. 

«Є проблеми деякі з приводу шолома. Поки що не будемо показувати, сподіваюсь, побачимо в наступні дні. Але є деякі зауваження. Ми зараз це питання узгоджуємо і з'ясовуємо», – розповів Гераскевич.

Скелетоніст не уточнював деталі – лише наголосив, що сподівається побачити його у «наступні дні».

«Сьогодні провів оці тренування в цьому шоломі. Поки що на трек ніхто не підходив, але були зауваження від оргкомітету», – сказав спортсмен.

Перший заїзд на Олімпіаді-2026 за участі Гераскевича відбудеться у четвер, 12 лютого, о 10:30.

Погрози Гераскевичу від МОК

Нагадаємо, Гераскевич розповів про погрози, які йому надійшли з Міжнародного олімпійського комітету. Спортсмена попередили, щоб він під час Ігор не проводив ніяких акцій проти російської агресії щодо України.

«До нас зверталися (з МОК – «Главком») після протестів нашої юніорської команди на етапі Кубка Європи і вже попереджали і просили за Олімпійські ігри. Щоб не влаштовували ніяких акцій проти війни на Олімпіаді. Скажімо так, вони (МОК – «Главком») контактувала з українською стороною щодо можливих протестів, щоб мені передали цю інформацію», – розповів Гераскевич.

Медальний залік Олімпійських Ігор

Нагадаємо, що 9 лютого відбудеться третій змагальний день Олімпіади-2026. Українці виступлять лише у двох дисциплінах. 

Теги: Владислав Гераскевич скелетон Олімпіада олімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гуменнік відібрався на Олімпіаду після перемоги на останньому кваліфікаційному турнірі, куди його допустив ISU
Правовласники заборонили фігуристу з Росії виступати під музику з «Парфумера» на Олімпіаді
Вчора, 19:21
Сноубордист Марк Мак-Морріс три Олімпіади поспіль ставав третім у слоупстайлі
Титулований канадський сноубордист травмувався за день до змагань на Олімпіаді-2026
5 лютого, 17:58
У грудні минулого року Катерина здобула срібло етапу Кубку світу
Катерина Коцар літає на лижах зі швидкістю 80 км/год. Інтерв'ю з суперзіркою українського фристайлу
2 лютого, 21:00
Марченко: Ми дуже хотіли б потрапити на Олімпіаду
«Усі радіють, крім нас». Російський хокеїст поскаржився на відсторонення РФ від Олімпіади
22 сiчня, 07:01
У Латвії не хочуть бачити виступи росіян під час Олімпіади
Латвійські канали вмикатимуть рекламу під час виступу росіян на Олімпіаді-2026
21 сiчня, 13:59
Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим, де брала участь в тренувальних зборах
Відділ доброчесності FIS відкрив справу через незаконний візит російської лижниці до Криму
21 сiчня, 10:38
Росіяни перетворили анексований Крим на свою тренувальну базу – збори тут вони проводили у 2022, 2023, 2024 та 2025 роках
Російські фристайлісти, які незаконно відвідували Крим, пропустять Олімпіаду-2026
19 сiчня, 11:44
Голова Федерації бобслею та скелетону України Михайло Гераскевич назвав дії IBSF «убогістю»
Федерація бобслею та скелетону погрожує Україні через акцію проти війни
11 сiчня, 11:32
Хокейний турнір на Олімпійських Іграх-2026 пройде з 5 до 22 лютого в Мілані
Хокейна арена Олімпійських Ігор-2026 прийняла перші матчі після відкриття
9 сiчня, 23:10

Новини

Легендарний тренер назвав головний недолік Судакова
Легендарний тренер назвав головний недолік Судакова
Лапорта пішов із посади президента «Барселони»
Лапорта пішов із посади президента «Барселони»
УЄФА презентувала м'яч фіналу Ліги чемпіонів
УЄФА презентувала м'яч фіналу Ліги чемпіонів
Гераскевич з'явився на Олімпіаді у шоломі, на якому зображені загиблі українські атлети
Гераскевич з'явився на Олімпіаді у шоломі, на якому зображені загиблі українські атлети
Шевченко озвучив витрати УАФ у 2025 році
Шевченко озвучив витрати УАФ у 2025 році
Збірна України здобула 12 медалей на турнірі з боксу в Іспанії
Збірна України здобула 12 медалей на турнірі з боксу в Іспанії

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Сьогодні, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua