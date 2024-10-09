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Зеленський прибув до Хорватії для участі в міжнародному саміті

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський прибув до Хорватії для участі в міжнародному саміті
Зеленський прибув для зустрічі з премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем
фото: Zelenskiy / Official

На саміті у форматі «Україна плюс 12 країн» будуть обговорювати міжнародні зусилля заради реалізації Формули миру

Президент України Володимир Зеленський прибув до Хорватії. Про це йдеться у його соціальних мережах.

Як стало відомо, очільник України прибув для зустрічі з премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем, представниками інших країн регіону та участі у вже третьому саміті «Україна – Південно-Східна Європа».

«Із Премʼєр-міністром Пленковичем говоритимемо про продовження оборонної співпраці, реабілітацію наших воїнів, які були поранені на передовій, а також про відбудову України», – повідомив Зеленський.

Зеленський прибув до Хорватії для участі в міжнародному саміті фото 1
фото: Zelenskiy / Official

На саміті у форматі «Україна плюс 12 країн» будуть обговорювати міжнародні зусилля заради наближення миру та реалізації Формули миру, спільне з партнерами реагування на безпекові виклики, а також взаємодію на шляху до Євросоюзу й НАТО.

Зеленський прибув до Хорватії для участі в міжнародному саміті фото 2
фото: Zelenskiy / Official
Зеленський прибув до Хорватії для участі в міжнародному саміті фото 3
фото: Zelenskiy / Official

Нагадаємо, Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, який 11 вересня перебував у Києві, оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Також Хорватія виділяє 5 млн євро додатково українській енергетичній інфраструктурі. 

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Теги: Європа Володимир Зеленський Україна Хорватія

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