Фото, яке демонструє всю принциповість Московської церкви в Україні

член Робочої групи з питань свободи віросповідань при президентові України Андрій Юраш

Митрополит Московської церкви в Україні Онуфрій, член Робочої групи з питань свободи віросповідань при президентові України Андрій Юраш та державний секретар кардинал П’єтро Паролін

Отака вона – «московська принциповість»

Митрополит МПвУ «не може» прийти туди, де буде перебувати Вселенський Патріарх (насправді зміг прийти на парад, але сів подалі).

Він «не може» привітати православного Патріарха… Він чекає, коли Патріарх піде з прийому, аби самому зайти туди.

Щоби… тепло привітатися з католицьким кардиналом з Ватикану.

Як бачимо з фото, ніщо не заважає митрополиту Онуфрію прийти туди, де є друга особа Ватикану, після Папи, Державний Секретар кардинал П’єтро Паролін.

Цікаво – СПЖ напише, що «митрополит Онуфрій за посередництва Юраша домовляється про з‘єднання з Ватиканом»?

Адже якби це був хтось з ПЦУ – точно написали б.

Отака вона – «московська принциповість».

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Джерело: блог Єпископа Євстратія

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