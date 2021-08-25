Порошенко розкритикував «хибну стратегію» Зеленського щодо «Північного потоку – 2»

Експрезидент наголосив, що боротьбу проти «Північного потоку – 2» не можна припиняти

Добудова газопроводу «Північний потік – 2» стала можливою через помилки Володимира Зеленського у зовнішній політиці. Про це в інтерв’ю «5 каналу» сказав лідер партії «Європейська солідарність», п’ятий президент Петро Порошенко.

Він наголосив, що боротьбу проти «Північного потоку – 2» не можна припиняти, і ситуація ще не програна.

«Перше, з чого почав Володимир Зеленський – це було те, що він хоче подивитися в очі Путіну, що він хоче зустрічі з ним тет-а-тет, що він хоче запропонувати йому зупинитися десь посередині – і там знайти компроміс. Це була хибна і помилкова стратегія. Зеленського чують лідери інших країн і думають: наші економіки недоотримують прибутки через санкції, якими на прохання Порошенка із солідарності з Україною запровадили проти Росії. Якщо Зеленський хоче їхати до Москви, то чому Макрон, чи Меркель, чи Пленкович, чи Рютте, чи будь-який інший лідер не може поїхати і сепаратно віч-на-віч говорити з Путіним? Це не поясниш ні власним виборцям, ні світу», – зауважує п’ятий Президент.

«Можливо, Зеленський не хотів такого розвитку подій, але некомпетентність, хаотичність і боротьба з внутрішнім ворогом Порошенком, замість того щоб боротися з Путіним, призвела до руйнівних наслідків», – зауважив лідер «Європейської солідарності».

«Саме тому з’явилася можливість добудовувати «Північний потік – 2», випустити Росію з-під санкцій, забезпечивши їм отримання збільшених доходів від постачання російського газу в Європу. Саме тому не можна зараз провести нові рішення по санкціям проти Російської Федерації. Саме тому зруйнувалася та блокада, яка була нами організована в 2014, 2015, 2016 роках, коли Путіну не подавали руки, його не запрошували на міжнародні зустрічі», – нагадав Порошенко.

«На сьогоднішній день є ризик, що Путін стане партнером світу по виходу із ситуації з Афганістаном, по вирішенню ситуації в Ірані, по координації дій по Китаю, по рішенню по Північній Кореї, по Близькому Сходу, по Лівії, по Венесуелі. Подивіться, скільки інтересів у світі. І Україна може бути легко відкинута по важливості у порядку денному світу на другі або треті ролі», – застерігає Порошенко.

«Порада: дотягніть до вересня і потім у зв’язку зі зміною політичної ситуації (у Німеччині), маючи дві третини країн-членів Європейського Союзу як своїх союзників по «Північному потоку», поставте це питання. А зараз зробіть все, щоб заблокувати», – наголошує п’ятий президент.

Порошенко також нагадав, що за його каденції вдалося стримувати будівництво «Північного потоку – 2»: «За п’ять років з 2014 по 2019 роки вони збудували трохи більше 30%. І за два роки Зеленського вони збудували майже 70%. Друзі, а що ви робили весь цей час? Як ви це дозволили? Де були позиції Європейського Союзу? Де були позиції вашого впливу у Німеччині? Яким чином формувалися ? А Сполучені Штати?».

Нагадаємо, вищий земельний суд Дюссельдорфа виніс рішення за скаргою компанії-оператора Nord Steam 2 на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur. Суд вирішив, що газопровід повинен відповідати нормам газової директиви ЄС.

Згодом Кремль прокоментував програш справи у німецькому суді.

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На думку експрем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, через «Північний потік – 2» і махінації з цінами на газ «Газпром» за останні три місяці викачав з кишень німецьких, польських та всіх європейських платників податків $6 млрд.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський пояснив, як саме Москва використовує газопровід «Північний потік – 2» і як його застосування може відбитися на українцях.

До слова, укладена між США і Німеччиною угода щодо російського газопроводу «Північний потік – 2» не може гарантувати енергетичну безпеку України. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському виданню Washington Post напередодні свого візиту в США.

Раніше німецьке видання Handelsblatt визначило сім ключових перешкод для роботи газопроводу «Північний потік – 2».