Підтримував війну. Міністр спорту Нижегородської області РФ потрапив у базу «Миротворця»

Кабайло брав участь у заході на підтримку війни

Кабайло став співучасником злочинів російської влади проти України

Міністр спорту Нижегородської області РФ Дмитро Кабайло потрапив до бази сайту «Миротворець».

Зазначається, що він є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

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Зокрема, 1 червня Кабайло брав участь у «Спартакіаді надій» та у фестивалі «Всеросійський день футболу» у Нижньому Новгороді.

У «Спартакіаді надій» брали участь діти російських окупантів та діти з окупованих українських територій Луганської та Донецької областей.

У межах всеросійського дня футболу також було зіграно «Матч дружби» між членами уряду Нижегородської області та дітьми російських окупантів. Кабайло брав участь у цій грі.

Нагадаємо, ексгравець київського «Динамо» Сергій Корніленко, як спортивний директор футбольного клубу «Крилья Совєтов» публічно брав участь у відправленні так званого «гуманітарного конвою» від команди російським окупантам.

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