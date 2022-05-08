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    Події в Україні

    Перша леді США Джилл Байден відвідала Ужгород (відео)

    Візит Першої леді Байден є демонстрацією підтримки України з боку високопоставлених представників США - Перша леді США Джилл Байден відвідала Ужгород (відео)
    Візит Першої леді Байден є демонстрацією підтримки України з боку високопоставлених представників США
    фото: flotus/Instagram

    Джилл Байден та Олена Зеленська відвідали школу в Ужгороді, в якій живуть переселенці

    Перша леді Сполучених Штатів Джилл Байден сьогодні, 8 травня перебувала із візитом в Ужгороді. Зокрема пані Байден зустрілась із українською першою леді Оленою Зеленською. Про це повідомляє Закарпатська обласна рада.

    Зокрема, Джилл Байден та Олена Зеленська відвідали школу в Ужгороді, в якій живуть переселенці.

    «Візит Першої леді Байден є демонстрацією підтримки України з боку високопоставлених представників США», – ідеться у повідомленні.

    Крім відвідин Ужгорода, поїздка передбачає зупинки в словацьких містах Братислава, Кошице та Вишнє Нємєцьке.

    Закарпатська обласна рада також зауважує, що, зі зрозумілих причин, візит в Ужгород не анонсували, тримали в максимальній таємниці, він був закритий для ЗМІ. На зустрічі була тільки пресслужба Білого дому.

    Наразі Джилл Байден покинула територію України.

    Нагадаємо, дружина президента США Джо Байдена вранці в суботу, 7 травня, відвідала школу в Бухаресті, де поспілкувалася з українськими та румунськими освітянами, а також з українськими матерями та з дітьми що зараз перебувають у Румунії.

    Із візитом до Словаччини та Румунії Джилл Байден вилетіла з Вашингтону 5 травня.

    Раніше повідомлялося, що всесвітньо відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі прибула до Львова та поспілкувалася з українськими біженцями. Також слідом за голлівудською зіркою Анджеліною Джолі в Україну приїхав відомий британський актор Ієн Маккеллен.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ США переселенці війна Ужгород Україна Олена Зеленська окупація перша леді Джилл Байден #stoprussia
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    Перша леді США Джилл Байден відвідала Ужгород (відео)