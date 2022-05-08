Перша леді США Джилл Байден відвідала Ужгород (відео)

Візит Першої леді Байден є демонстрацією підтримки України з боку високопоставлених представників США

Візит Першої леді Байден є демонстрацією підтримки України з боку високопоставлених представників США

Джилл Байден та Олена Зеленська відвідали школу в Ужгороді, в якій живуть переселенці

Перша леді Сполучених Штатів Джилл Байден сьогодні, 8 травня перебувала із візитом в Ужгороді. Зокрема пані Байден зустрілась із українською першою леді Оленою Зеленською. Про це повідомляє Закарпатська обласна рада.

Зокрема, Джилл Байден та Олена Зеленська відвідали школу в Ужгороді, в якій живуть переселенці.

«Візит Першої леді Байден є демонстрацією підтримки України з боку високопоставлених представників США», – ідеться у повідомленні.

Крім відвідин Ужгорода, поїздка передбачає зупинки в словацьких містах Братислава, Кошице та Вишнє Нємєцьке.

Закарпатська обласна рада також зауважує, що, зі зрозумілих причин, візит в Ужгород не анонсували, тримали в максимальній таємниці, він був закритий для ЗМІ. На зустрічі була тільки пресслужба Білого дому.

Наразі Джилл Байден покинула територію України.

Нагадаємо, дружина президента США Джо Байдена вранці в суботу, 7 травня, відвідала школу в Бухаресті, де поспілкувалася з українськими та румунськими освітянами, а також з українськими матерями та з дітьми що зараз перебувають у Румунії.

Із візитом до Словаччини та Румунії Джилл Байден вилетіла з Вашингтону 5 травня.

Раніше повідомлялося, що всесвітньо відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі прибула до Львова та поспілкувалася з українськими біженцями. Також слідом за голлівудською зіркою Анджеліною Джолі в Україну приїхав відомий британський актор Ієн Маккеллен.