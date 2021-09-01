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    На Дніпропетровщині поліція виявила серед соняшників «сюрприз» (відео)

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    Фермери збиралися виростити два урожаї в одному - На Дніпропетровщині поліція виявила серед соняшників «сюрприз» (відео)
    Фермери збиралися виростити два урожаї в одному
    Фото Відділу комунікації поліції Дніпропетровської області

    Величезна плантація конопель була захована серед поля

    У Дніпропетровській області поліцейські виявили плантацію коноплі – майже 7 тисяч кущів загальною вартістю понад 13 млн грн росли на полі поміж соняшників. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

    У ході операції «Мак» правоохоронці провели аеророзвідку земельної ділянки площею 175 га у Криничанському районі. У результаті між соняшниками виявили велику кількість конопель з ознаками культивування.

    «Зразки нарковмісних рослин направили на експертизу. За цінами «чорного» ринку їхня вартість становить понад 13,5 млн гривень», – ідеться в повідомленні.

    Поліцейські встановили власника земельної ділянки. Після отримання результатів експертизи вирішуватиметься питання про відкриття кримінального провадження за ст. 310 КК (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель).

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    Фото Відділу комунікації поліції Дніпропетровської області
    Фото Відділу комунікації поліції Дніпропетровської області

    Правоохоронці вживають заходів для встановлення осіб, причетних до насадження та культивування нарковмісних рослин.

    Нагадаємо, раніше у жителя Миколаївської області правоохоронці виявили понад 40 кілограмів канабісу. Загальна вартість вилучених наркотичних речовин складає близько 8 млн гривень.

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    Теги: поліція
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    На Дніпропетровщині поліція виявила серед соняшників «сюрприз» (відео)