На Дніпропетровщині поліція виявила серед соняшників «сюрприз» (відео)

Фермери збиралися виростити два урожаї в одному

Величезна плантація конопель була захована серед поля

У Дніпропетровській області поліцейські виявили плантацію коноплі – майже 7 тисяч кущів загальною вартістю понад 13 млн грн росли на полі поміж соняшників. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

У ході операції «Мак» правоохоронці провели аеророзвідку земельної ділянки площею 175 га у Криничанському районі. У результаті між соняшниками виявили велику кількість конопель з ознаками культивування.

«Зразки нарковмісних рослин направили на експертизу. За цінами «чорного» ринку їхня вартість становить понад 13,5 млн гривень», – ідеться в повідомленні.

Поліцейські встановили власника земельної ділянки. Після отримання результатів експертизи вирішуватиметься питання про відкриття кримінального провадження за ст. 310 КК (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель).

Правоохоронці вживають заходів для встановлення осіб, причетних до насадження та культивування нарковмісних рослин.

Нагадаємо, раніше у жителя Миколаївської області правоохоронці виявили понад 40 кілограмів канабісу. Загальна вартість вилучених наркотичних речовин складає близько 8 млн гривень.

Читайте також:





