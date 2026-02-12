Подвійний агент з Луганщини, який воював проти сил АТО, намагався проникнути до СБУ 

Агента викрили, коли він намагався потрапити в лави СБУ

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України викрили подвійного агента, який намагався проникнути до СБУ, щоб передавати дані Росії. Чоловіка засудили до 15 років ув’язнення. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення СБУ.

Подвійним агентом ФСБ виявився 43-річний житель тимчасово окупованої частини території Луганщини. Чоловік воював на боці Росії у 2014-2016 роках проти сил АТО. «Перебуваючи у лавах збройних угруповань рф, зрадник допомагав окупантам захоплювати населені пункти регіону, зокрема місто Сорокине. Згодом бойовика завербував співробітник фсб і ще до початку повномасштабної війни «відрядив» його на підконтрольну Україні територію», – йдеться в повідомленні СБУ.

Як повідомляється, агента ФСБ було затримано ще у жовтні 2021 року у Вінниці. Тоді чоловік намагався «інтегруватися» в агентурний апарат СБУ. «Після прибуття до Вінниці агент мав вийти на українських спецслужбістів нібито для надання актуальної інформації про учасників терористичної організації «лнр». Насправді у такий спосіб він намагався встановити контакти із співробітниками СБУ для подальшого збору розвідданих на користь рф», – розповіли у СБУ.

Однак агенту не вдалося здійснити заплановане, його випередили контррозвідники Служби безпеки. Чоловіка викрили ще на початковому етапі інфільтрації до СБУ. Агента визнали винним у державній зраді та участі у терористичній організації.

Також повідомлялося, як Служба безпеки України у взаємодії з Офісом генерального прокурора та головнокомандувачем Збройних сил України ліквідувала схему ухилення від мобілізації у Головному військовому клінічному госпіталі ЗСУ.

Нагадаємо, як нещодавно Служби безпеки зірвала нові спроби окупантів отримати інформацію про оборонну інфраструктуру на заході України. За результатами превентивних заходів у Хмельницькому затримано агентку ФСБ, яка шпигувала за пунктами базування українських захисників.