Поляк, який готував замах на Зеленського, отримав вирок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Поляк, який готував замах на Зеленського, отримав вирок
Суд визнав, що у 2024 році чоловік допомагав росіянам організувати замах на президента України
фото: ciechanow.cozadzien.pl (ілюстративне)

50-річний Павел К. працював на російську розвідку, збираючи для неї інформацію

Польський суд визнав винним громадянина з прикордонного містечка Грубешув у роботі на російську розвідку. Його засуджено до 3,5 років ув'язнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf24.

Зазначається, що 50-річний Павел К.захотів працювати на російську військову розвідку та збирати корисну для них інформацію. Серед його завдань був збір даних про безпеку в аеропорту «Жешув-Ясьонка», який є ключовим логістичним хабом для підтримки України та міжнародних поїздок українців в умовах війни. Ці дані могли бути використані і для планування замаху на президента України Володимира Зеленського.

Також поляк висловлював готовність до участі у диверсійній групі та підрозділі Головного управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації. Окружний суд Замостя визнав чоловіка винним за висунутими звинуваченнями та засудив до трьох років і шести місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, польський пенсіонер готував замах на президента України Володимира Зеленського в Жешуві. Запобігти вбивству президента Україні допомогла Польща.

Задача була: фізичне усунення президента Зеленського в аеропорту Жешув. Розглядалося декілька варіантів. Один з них – це був FPV-дрон, інший – це снайперський комплекс. Проте зловмисника затримали українські та польські спецслужби.

До слова, у 2024 році Служба безпеки України затримала зловмисників, які готували замах на президента України Володимира Зеленського.

