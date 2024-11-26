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Архімандрита Московської церкви засуджено за підтримку окупації Херсонщини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Архімандрита Московської церкви засуджено за підтримку окупації Херсонщини
Колишнього настоятеля Свято-Успенського собору заочно засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна
фото: ssu.gov.ua/СБУ

 

благословляв проведення псевдореферендуму щодо «приєднання» Херсонщини до складу Росії

Колишнього настоятеля Свято-Успенського собору в Херсоні Олексія (Федорова) засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. Про це повідомляє Служба безпеки.

За даними слідства, архімандрит УПЦ МП під час окупації Херсонщини у своїх проповідях вихваляв загарбників, а також регулярно запрошував так званого главу окупаційної влади на Херсонщині Володимира Сальдо у храм для пропагандистських виступів перед вірянами.

Також священнослужитель Московської церкви благословляв проведення псевдореферендуму щодо «приєднання» Херсонщини до складу Росії.

Крім того, клірик особисто звертався до московського патріарха Кирила з проханням включити місцевий собор до парафії РПЦ. Також він пропонував передати для обслуговування собору майно, відібране у громадян України.

Як зазначається, за підтримку окупанти передали архімандриту захоплену нерухомість у центрі Херсона. 30 вересня 2022 року клірик долучився до урочистостей у Георгіївській залі кремля з нагоди «приєднання» захоплених земель України до складу РФ.

Під час звільнення Херсона клірик втік з окупантами – спочатку на лівобережжя Херсонщини, а потім до Криму.

Суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;
  • ч. 1 ст. 111-2 – пособництво державі-агресору.

Колишнього настоятеля Свято-Успенського собору заочно засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Колаборанта також позбавили права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 15 років.

З грудня 2022 року священнослужитель перебуває під санкціями РНБО. На його квартиру в Печерському районі міста Києва, житловий будинок на Херсонщині, а також транспортний засіб накладено арешт.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала настоятеля одного з храмів Харківської єпархії УПЦ МП, який підозрюється в роботі на ворога.

До слова, після обшуків на території Свято-Введенського чоловічого монастиря УПЦ МП Служба безпеки України повідомила про підозру клірику київського монастиря.

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Теги: Московська церква в Україні суд Херсонщина державна зрада колабораціонізм окупація

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