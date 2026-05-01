На Буковині перед судом постануть ділки, які продавали «права» за €350

Фігурантам загрожує до 10 років ув'язнення за збут фальшивих документів

На Буковині детективи Бюро економічної безпеки передали до суду справу проти трьох осіб, які виготовляли та збували підроблені посвідчення водія й техпаспорти – за ціною до 350 євро за документ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Бюро економічної безпеки.

Замовлення через соцмережі, доставка поштою

Детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області встановили, що дві незалежні одна від одної групи осіб незаконно купували, зберігали та збували голографічні захисні елементи – і використовували їх для виготовлення підробок. Замовлення приймали в соціальних мережах: клієнти надсилали фото та особисті дані, після чого отримували готові документи особисто або «Новою поштою».

Серед підробок – посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів і кваліфікаційні картки водіїв великогабаритного транспорту, зокрема міжнародного зразка. Вартість одного документа сягала 350 євро залежно від його типу й складності.

Вилучено бланки і голограми

Під час обшуків детективи вилучили підроблені документи, чисті бланки, голографічні елементи, комп'ютерну техніку та готівку. Судові експерти підтвердили: вилучені бланки посвідчень не відповідають зразкам, що перебувають в офіційному обігу.

фото: Бюро економічної безпеки України

Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 та ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України – збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів, підроблення та збут офіційних документів. Санкції передбачають позбавлення волі строком до 10 років. Обвинувальні акти вже скеровано до суду.

Оперативний супровід здійснювало Чернівецьке управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції, процесуальне керівництво – Чернівецька обласна прокуратура.

Варто зазначити, що згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, у березні 2026 року київська поліція викрила мережу кол-центрів, які торгували підробленими посвідченнями водія країн Євросоюзу. Зокрема, латвійські права продавали по 1,5 тис. євро. За даними прокуратури, на фейкових документах підозрювані заробили щонайменше 400 тис. євро.

До слова, раніше суд у Львові виніс вирок військовому, який придбав підроблене посвідчення водія у Facebook – покупець надав продавцю свої дані та отримав документ через «Нову пошту». Суд призначив штраф у розмірі 850 грн.