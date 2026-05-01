Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Буковині перед судом постануть ділки, які продавали «права» за €350

glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Підроблені посвідчення водія передавали замовникам особисто або надсилали поштою
Фото: Бюро економічної безпеки

Фігурантам загрожує до 10 років ув'язнення за збут фальшивих документів

На Буковині детективи Бюро економічної безпеки передали до суду справу проти трьох осіб, які виготовляли та збували підроблені посвідчення водія й техпаспорти – за ціною до 350 євро за документ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Бюро економічної безпеки.  

Замовлення через соцмережі, доставка поштою

Детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області встановили, що дві незалежні одна від одної групи осіб незаконно купували, зберігали та збували голографічні захисні елементи – і використовували їх для виготовлення підробок. Замовлення приймали в соціальних мережах: клієнти надсилали фото та особисті дані, після чого отримували готові документи особисто або «Новою поштою».

Серед підробок – посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів і кваліфікаційні картки водіїв великогабаритного транспорту, зокрема міжнародного зразка. Вартість одного документа сягала 350 євро залежно від його типу й складності.

Вилучено бланки і голограми

Під час обшуків детективи вилучили підроблені документи, чисті бланки, голографічні елементи, комп'ютерну техніку та готівку. Судові експерти підтвердили: вилучені бланки посвідчень не відповідають зразкам, що перебувають в офіційному обігу.

фото: Бюро економічної безпеки України

Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 та ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України – збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів, підроблення та збут офіційних документів. Санкції передбачають позбавлення волі строком до 10 років. Обвинувальні акти вже скеровано до суду.

Оперативний супровід здійснювало Чернівецьке управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції, процесуальне керівництво – Чернівецька обласна прокуратура.

фото: Бюро економічної безпеки України

Варто зазначити, що згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, у березні 2026 року київська поліція викрила мережу кол-центрів, які торгували підробленими посвідченнями водія країн Євросоюзу. Зокрема, латвійські права продавали по 1,5 тис. євро. За даними прокуратури, на фейкових документах підозрювані заробили щонайменше 400 тис. євро.

До слова, раніше суд у Львові виніс вирок військовому, який придбав підроблене посвідчення водія у Facebook – покупець надав продавцю свої дані та отримав документ через «Нову пошту». Суд призначив штраф у розмірі 850 грн.

Теги: водій документи Бюро економічної безпеки України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua