Англійська мова та посилений контроль. МВС пропонує оновити правила водійських іспитів

Ростислав Вонс
Кандидатів на отримання водійських прав фотографуватимуть перед теоретичним і практичним іспитом
Міністерство внутрішніх справ розробило проєкт наказу, що має суттєво змінити процедуру отримання водійських посвідчень. Головні нововведення стосуються лібералізації іспитів для іноземців та вдосконалення системи ідентифікації кандидатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС.

Документ було оприлюднено на сайті відомства для громадського обговорення. Зазначається, що проєкт має на меті підвищити доступність послуг та забезпечити прозорість процесу тестування.

Що передбачає оновлення правил іспитів для водіїв

Теорія англійською мовою

Іноземці та особи без громадянства отримають офіційне право обирати англійську мову для складання теоретичного іспиту. Досі тестування в сервісних центрах проводилося виключно державною мовою.

Обов'язкова фотофіксація

Перед початком як теоретичного, так і практичного іспитів кожного кандидата будуть фотографувати. Це необхідно для підтвердження особи та запобігання фальсифікаціям.

Оновлення бази даних

Якщо в Єдиному державному реєстрі МВС немає відцифрованого образу обличчя особи, фотографія робитиметься безпосередньо на місці та миттєво вноситиметься до системи.

Коли буде внесено зміни до водійських іспитів

Наразі проєкт наказу проходить стадію публічних консультацій. Після завершення обговорення документ мають погодити профільні міністерства. Впровадження англомовних тестів та посиленої ідентифікації є частиною ширшої реформи сервісних центрів МВС, спрямованої на цифровізацію та усунення корупційних ризиків.

Нагадаємо, у 2026 році система контролю за дорожнім рухом в Україні остаточно стала цифровою. Основний акцент змістився з простої фіксації швидкості на автоматичну перевірку документів та сувору відповідальність за небезпечне водіння. «Главком» зібрав усе, що потрібно знати водієві, щоб не залишитися з порожнім гаманцем або без прав.

До слова, поліція викрила зловмисників у Чернівецькій області, які створили шахрайську схему для складання іспитів з водіння. Зловмисники допомагали своїм клієнтам складати іспити за допомогою спеціального шпигунського обладнання. Учасникам схеми оголосили підозри.

