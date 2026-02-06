Головна Вінниця Новини
Чоловік купив фальшиві права й поскаржився у МВС, що їх немає в «Дії»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Громадянин вже вдруге позбавлений права керування транспортними засобами до 2030 року
фото: Сервісні центри МВС Вінниччини, Черкащини та Кіровоградщини/Facebook

«Посвідчення водія» чоловік замовив в інтернеті без проходження навчання та складання іспитів

До сервісного центру МВС у Вінниці звернувся чоловік, у якого посвідчення водія не відображалося в Дії. Під час перевірки адміністратор виявив ознаки підробки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

«В ході спілкування з правоохоронцями з’ясувалося, що «посвідчення водія» чоловік замовив в інтернеті без проходження навчання та складання іспитів. Заплатив за це 22 тис. грн і отримав конверт із «документом», – йдеться у повідомленні.

Чоловік купив фальшиві права й поскаржився у МВС, що їх немає в «Дії» фото 1

Встановлено, що громадянин вже вдруге позбавлений права керування транспортними засобами до 2030 року.

«Ми вкотре застерігаємо та нагадуємо! Посвідчення водія з інтернету, месенджерів або «через знайомих» – це шахрайство та підробка, що передбачає за собою кримінальну відповідальність. Посвідчення водія – офіційний документ, який видають лише особисто у сервісному центрі МВС після всіх процедур», – наголошує сервісний центр МВС.

Як повідомлялося, в Україні дедалі частіше виявляють новий вид підроблених документів, так звані «дзеркальні» водійські посвідчення. Шахраї створюють копію справжнього посвідчення водія, залишаючи актуальні дані – ім’я, номер документа, категорії, змінюючи лише фото. Особливо небезпечно, що ці фальшивки створюють на основі викрадених реальних персональних даних.

Теги: МВС Дія водій шахрайство

