У Львові суд виніс вирок військовому, який купив підроблене посвідчення водія

Військовий заявив, що мав необхідність в отриманні водійських прав через службу в ЗСУ

Суд Львова виніс вирок військовому, який придбав фейкове посвідчення водія у соцмережах. Військовому призначили штраф сумою 850 грн. Про це пише «Главком» із посиланням на матеріали суду.

У матеріалах суду зазначено, що військовий, який фігурує у справі Володимир Л. придбав підроблене водійське посвідчення у соцмережі Facebook. Для цього він надав продавцеві свої особисті дані. Згодом чоловік отримав своє замовлення через «Нову пошту».

Після цього Володимир Л. почав користуватися фейковим посвідченням. Однак у липні року його зупинила поліція, коли він їхав на авто Volkswagen Touareg по одній з вулиць Львова. Поліціянти перевірити посвідчення водія та вилучили його. Під час суду військовий повністю визнав свою вину. «Він щиро шкодує за скоєне, та йому дуже соромно за такі дії. У вчиненому щиро розкаюється, розуміє, що вчинив неправильно, просить суворо не карати», – йдеться у документі.

За словами військового під час проходження служби в ЗСУ в нього виникла потреба в отриманні посвідчення водія. «До цього він ніколи не отримував посвідчення водія так як не мав автомобіля. Йому відомо, що для того, щоб отримати посвідчення водія необхідно дотриматися певних умов, зокрема, пройти навчання тощо. Однак, за допомогою повідомлень з невідомою особою він з'ясував, що для того, щоб отримати посвідчення водія, йому необхідно надати своє фото, дані про особу та взірець підпису, здійснити оплату за послугу», – йдеться у матеріалі справи.

Суддя визнала фігуранта справи винним у використанні підробленого документа. Військовому призначили штраф в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, це 850 грн.

До слова, у Вінниці чоловік купив фальшиві права й поскаржився у МВС, що їх немає в «Дії». До сервісного центру МВС у Вінниці звернувся чоловік, у якого посвідчення водія не відображалося в Дії. Під час перевірки адміністратор виявив ознаки підробки.