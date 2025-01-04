Суд винесе вирок Трампу у справі про підкуп порнозірки: названо дату засідання

Трамп може стати чинним президентом маючи статус злочинця, проте жодного покарання за злочин не нестиме

Хуан Мерчан, який розглядав справу, залишив у силі обвинувальний вирок, оголошений судом присяжних у травні

Суд у Нью-Йорку призначив оголошення вироку Дональду Трампу в кримінальній справі про підкуп порнозірки на 10 січня, за десять днів до інавгурації президента. Про це повідомляє The New York Times.

У п'ятницю 3 січня суддя Хуан Мерчан, який розглядав справу, залишив у силі обвинувальний вирок, оголошений судом присяжних у травні. Утім, він дав зрозуміти, що виступає за так зване «безумовне звільнення» Трампа від покарання. Остаточне рішення буде оголошено 10 січня. Це означає, що Трамп вважається засудженим і може стати чинним президентом, маючи статус злочинця, проте жодного покарання за злочин не нестиме.

У грудні Трамп домагався закриття справи, аргументуючи це тим, що вирок присяжних нібито порушує нещодавно ухвалене рішення Верховного суду, яке наділяє президента імунітетом на період виконання ними обов’язків глави держави. Мерчан відхилив ці спроби.

«Відхилення обвинувального акту і скасування вердикту присяжних не відповідало б ні цілям, поставленим Верховним Судом в ухвалах щодо президентського імунітету, ні принципу верховенства права. Навпаки, таке рішення підірвало б верховенство права в незрівнянно більшій мірі», – написав суддя Мерчан у рішенні, оприлюдненому у п'ятницю.

Варто зазначити, що на відміну від умовного звільнення, яке дає змогу обвинуваченому вийти на волю в разі виконання ним певних вимог, наприклад, виплати компенсації за заподіяну шкоду, безумовне звільнення не передбачає жодних зобов'язань.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року Федеральний апеляційний суд США підтримав висновок присяжних у цивільній справі про те, що Дональд Трамп вчинив сексуальне насильство над журналісткою Джин Керролл, яке відбулося у роздягальні універмагу в 1996 році.