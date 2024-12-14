Слідкував за ЗСУ та встановив відеокамери на «Нібулоні». Миколаївець сідає в тюрму за роботу на РФ

На початку січня 2024 року обвинувачений отримав кілька завдань від представника країни-агресора

У суді чоловік повністю визнав свою провину, втім свідчень не давав

Заводський районний суд Миколаєва призначив місцевому мешканцю 15 років позбавлення волі задержавну зраду. Про це «Главкому» стало відомо з судового реєстру.

За матеріалами справи, уродженець Миколаєва, тримаючи зв’язок з російськими спецслужбами, спочатку надавав координати місць розташування Збройних сил України. Потім на вимогу російськоговійськового з Мелітополя встановив камери слідкування на території аграрної компанії «Нібулон».

На початку січня 2024 року обвинувачений отримав кілька завдань від представника країни-агресора. Виконуючи їх, мешканець Миколаєва відправив росіянину:

точні координати блокпоста на виїзді до міста у напрямку Нової Одеси Миколаївської області;

координати блокпоста на виїзді з Миколаєва у напрямку Херсона;

координати тренінгового центру Головного управління Нацполіції в Миколаївській області;

точні дані, за якими знаходиться військова поліклініка;

координати однієї з військових частин;

дані місця, де знаходився факультет підготовки офіцерів запасу.

За «злив» даних ворогу чоловік отримав на свій рахунок усього 6 тис. грн.

У суді обвинувачений розповів, що знайома дівчина сконтактувала його з військовослужбовцем з Мелітополя. Той дав йому завдання: встановити камери відеоспостереження на території ТОВ «Нібулон» у тій точці, з якої б проглядалася акваторія річки Південний Буг.

Обвинувачений погодився на пропозицію росіянина, отримав на свій рахунок 10 тисяч гривень. На «спецоперацію» зі встановлення прихованої камери йому знадобилося понад сім годин.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою іще може подати апеляційну скаргу на вказаний вирок.

Як повідомляв «Главком», антикорупційна прокуратура реабілітувала колишнього топпосадовця зі «злочинної організації Януковича». Ним виявився голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації у 2011-2014 роках Геннадій Резніков, який через суди повертає аерштоване майнодесять років тому у рамках кримінального провадження за фактом заволодіння державним майном в особливо великому розмірі.