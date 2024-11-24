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Антикорупційна прокуратура реабілітувала колишнього топпосадовця зі «злочинної організації Януковича»

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Антикорупційна прокуратура реабілітувала колишнього топпосадовця зі «злочинної організації Януковича»
За даними генпрокуратури, Віктор Янукович зі своїми соратниками заволоділи державними коштами на загальну суму 220 млн. грн
фото з відкритих джерел

Підлеглий президента-втікача, ексголова Держспецзв’язку Геннадій Резніков проходив підозрюваним у кримінальному провадженні з розтрати 220 млн грн бюджетних коштів

Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації у 2011-2014 роках Геннадій Резніков повертає майно, яке було арештовано десять років тому у рамках кримінального провадження за фактом заволодіння державним майном в особливо великому розмірі. Як повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру, це стало можливим після того, як наприкінці грудня 2022 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальну справу щодо Резнікова на підставі «не встановлення достатньо доказів для доведення винуватості особи в суді».

У 2014 році ексголова Держспецзв’язку Геннадій Резніков отримав підозру, а через вісім років кримінальну справу було закрито
У 2014 році ексголова Держспецзв’язку Геннадій Резніков отримав підозру, а через вісім років кримінальну справу було закрито
фото з відкритих джерел

І тепер, 20 листопада 2024 року адвокати колишнього ексголови Держспецзв’язку через Вищий антикорупційний суд скасували арешт на автівку Резнікова Nissan Qashqai, 2011 року випуску, який діяв з 2014 року.

Також антикорсуд повернув колишньому топпосадовцю часів Януковича 365,4 тис. грн, які у 2014 році він вніс у вигляді застави, будучи підозрюваним у тяжкому злочині. Нагадаємо, що десять років тому прокуратура вимагала арешту Геннадія Резнікова. Однак Печерський райсуд призначив заставу, врахувавши, що підозрюваний є «учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, ветераном війни і не перешкоджає досудовому розслідуванню кримінального правопорушення».

Як відомо, у 2014 році генпрокуратура відкрила кримінальне провадження у справі про приватизацію «Укртелекому». За даними досудового розслідування, протягом грудня 2011 року-липня 2013 року Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Геннадій Резніков за попередньою змовою із президентом Віктором Януковичем, прем’єр-міністром Миколою Азаровим, міністром фінансів Юрієм Колобовим, директором ТОВ «ЕСУ» і членом наглядової ради ПАТ «Укртелеком» з корисливих мотивів та в інтересах ТОВ «ЕСУ» організували фінансування за рахунок державного бюджету виконання робіт з побудови виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення. Як наслідок, ця група, за версією слідства, заволоділа державними коштами на загальну суму 220 млн. грн.

У 2016 році суд арештував пенсії на поточних рахунках в «Ощадбанку» колишнього президента Віктора Януковича і колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова у рамках вищезазначеного кримінального провадження.

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Теги: Віктор Янукович корупція в Україні війна арешт Микола Азаров майно Вищий антикорупційний суд

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Кримінал

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