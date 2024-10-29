Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Країна може втратити $5 млрд ВВП вже до 2030 року. Експерт оцінив наслідки запровадження екологічного мита

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Країна може втратити $5 млрд ВВП вже до 2030 року. Експерт оцінив наслідки запровадження екологічного мита
Сукупно збитки економіки будуть значно вищі
фото з відкритих джерел

Україна має домовитися про відтермінування вуглецевого податку СВАМ – представник ЕBA

Україна вже звітує згідно з нормативами екологічного мита СВАМ, яке запровадив Євросоюз, але у перший рік сплата мита не відбувається. Тож, поки є час, влада має якнайшвидше домовитися з ЄС щодо відтермінування дії СВАМ для українських виробників – інакше вже до 2030 року ми втратимо мінімум 5 мільярдів доларів ВВП. Про це розповів голова Комітету промислової екології та сталого розвитку ЕВА, директор GMK Center Станіслав Зінченко. 

«Втрати від СВАМ можна рахувати по-різному. Але, за нашими розрахунками, ми можемо тільки у 2030 році недоотримати 5 мільярдів доларів ВВП. Прямі експортні втрати будуть 1,5 мільярда доларів у 2030 році. І найбільше втратить металургія, тому що 93% платежів з 2026 року будуть припадати на металургію», – каже експерт.

Він уточнив: 1,5 млрд доларів – це лише прямі втрати металургії. Але поряд з тим, будуть непрямі – у тих галузях, які працюють з металургією. Тож сукупно збитки економіки будуть значно вищі.

«Гірничо-металургійний комплекс все ще найбільший роботодавець в Україні, з рівнем заробітної плати на 30-40% вище, ніж у середньому по промисловості. Тому металургійні, гірничі, сталеві міста – такі як Кривий Ріг, Запоріжжя, Кам’янське, Дніпро, Горішні Плавні, що на 40-60% залежать від діяльних гірничо-металургійних підприємств, – люди не будуть мати роботи, і міста будуть помирати. Крім того, втрати нестимуть вугільна, коксохімічна, машинобудування, сфера послуг», – перерахував експерт.

Водночас він зауважив: є спосіб уникнути цього сценарію, і він передбачений власне європейським законодавством про СВАМ. Тож завдання української влади – домовитися з ЄС і відтермінувати дію механізму вуглецевого коригування.

«Самі європейці у регуляції стосовно цього мита зробили запобіжник: він передбачає, що в умовах форс-мажору може бути теоретично виключення. Війна – це є непередбачувана подія і форс-мажор для нашої економіки. Тож Україна вправі розраховувати на тимчасове виключення з-під дії цього мита, спираючись на це правило. І якщо воно буде застосоване Єврокомісією до нас, то це єдине, що може врятувати таку велику частку ВВП», – акцентував Зінченко.

Але, за його словами, українська влада протягом останніх 4-5 років не приділяла потрібної уваги цьому питанню, і тільки зараз прийшло розуміння важливості цього питання.

«Тарас Качка, заступник міністра економіки та торгівельний представник України, який відповідальний за переговори з Євросоюзом стосовно цих питань, сказав, що уряд вже розпочав перемовини щодо виключення України з-під дії СВАМ. Але зараз в ЄС пройшли вибори, склад Європейської комісії обновився, тому зараз потрібно вести дуже активні переговори для того, щоби Україна була виключена. Я маю надію, що наш уряд побачить і зрозуміє, що без нашого експорту, без сталевої індустрії неможливо жити. І буде боротися так, як за аграрну індустрію і за інтереси наших фермерів, також за інтереси більш ніж 100 тисяч робітників, що працюють в сталевій індустрії», – резюмував Зінченко.

Нагадаємо, раніше видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить вуглецеве мито СВАМ, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро. Водночас, цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС, адже закон про СВАМ має норму, за якою країна може отримати пільги від сплати податку, якщо вона має форс-мажорні обставини. Зважаючи, що у нас – повномасштабна війна, є всі підстави просити у ЄС відстрочку у цьому питанні.

Читайте також:

Теги: війна Європа металургія Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Темпи просування противника на Покровському та Курахівському напрямках відчутно впали
Ворог продовжує тиск на Покровському та Курахівському напрямках. Огляд з фронту
10 жовтня, 12:44
РФ мобілізуватиме чоловіків віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі
Путін підписав указ про призов до війська понад 130 тис. осіб
30 вересня, 12:59
«Змінювати рукавички лікар має обов’язок перед кожним новим пацієнтом. Чи всі наші лікарі так роблять?» – зауважує мікробіологиня
Чи всі наші лікарі так роблять? Мікробіолог пояснила навіщо медикам одноразові рукавички
4 жовтня, 07:30
Деякі туристи з Європи зможуть відвідати Китай без візи
Китай відкриє двері для мандрівників із чотирьох країн Європи
1 жовтня, 15:57
Верховна Рада працює над питанням демобілізації, але простого рішення не існує
Законопроєкт про демобілізацію: нардеп насторожив заявою
12 жовтня, 18:58
Щоб знищити дронами чотири сотні росіян за місяць, необхідно 15 мільйонів гривень
Відомий комбат розповів, скільки мільйонів за місяць витрачає на знищення росіян
20 жовтня, 16:04

Економіка

Україна готує комплексний пакет зимової підтримки родин
Україна готує комплексний пакет зимової підтримки родин
Країна може втратити $5 млрд ВВП вже до 2030 року. Експерт оцінив наслідки запровадження екологічного мита
Країна може втратити $5 млрд ВВП вже до 2030 року. Експерт оцінив наслідки запровадження екологічного мита
Мільярдні борги в енергетиці продовжують збільшуватися – «Центр Разумкова»
Мільярдні борги в енергетиці продовжують збільшуватися – «Центр Разумкова»
Відрахування зросли на 38%. Металургійний холдинг Ахметова відзвітував про сплату податків за три квартали 2024-го
Відрахування зросли на 38%. Металургійний холдинг Ахметова відзвітував про сплату податків за три квартали 2024-го
Держпідприємство сенсаційно виграло тендер із технагляду за військовим цвинтарем
Держпідприємство сенсаційно виграло тендер із технагляду за військовим цвинтарем
Де в Україні найдорожче первинне житло: огляд цін
Де в Україні найдорожче первинне житло: огляд цін

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
42K
Кучма оцінив шанси Зеленського на переобрання президентом України
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2024
8971
Нові правила бронювання: які зміни уряд може запровадити в листопаді 2024
5543
У якому віці США відправляли своїх громадян на війну
2898
План Трампа про завершення війни в Україні: Financial Times розкрила перші деталі

Новини

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
Сьогодні, 06:00
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Вчора, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua