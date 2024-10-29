Країна може втратити $5 млрд ВВП вже до 2030 року. Експерт оцінив наслідки запровадження екологічного мита

Україна має домовитися про відтермінування вуглецевого податку СВАМ – представник ЕBA

Україна вже звітує згідно з нормативами екологічного мита СВАМ, яке запровадив Євросоюз, але у перший рік сплата мита не відбувається. Тож, поки є час, влада має якнайшвидше домовитися з ЄС щодо відтермінування дії СВАМ для українських виробників – інакше вже до 2030 року ми втратимо мінімум 5 мільярдів доларів ВВП. Про це розповів голова Комітету промислової екології та сталого розвитку ЕВА, директор GMK Center Станіслав Зінченко.

«Втрати від СВАМ можна рахувати по-різному. Але, за нашими розрахунками, ми можемо тільки у 2030 році недоотримати 5 мільярдів доларів ВВП. Прямі експортні втрати будуть 1,5 мільярда доларів у 2030 році. І найбільше втратить металургія, тому що 93% платежів з 2026 року будуть припадати на металургію», – каже експерт.

Він уточнив: 1,5 млрд доларів – це лише прямі втрати металургії. Але поряд з тим, будуть непрямі – у тих галузях, які працюють з металургією. Тож сукупно збитки економіки будуть значно вищі.

«Гірничо-металургійний комплекс все ще найбільший роботодавець в Україні, з рівнем заробітної плати на 30-40% вище, ніж у середньому по промисловості. Тому металургійні, гірничі, сталеві міста – такі як Кривий Ріг, Запоріжжя, Кам’янське, Дніпро, Горішні Плавні, що на 40-60% залежать від діяльних гірничо-металургійних підприємств, – люди не будуть мати роботи, і міста будуть помирати. Крім того, втрати нестимуть вугільна, коксохімічна, машинобудування, сфера послуг», – перерахував експерт.

Водночас він зауважив: є спосіб уникнути цього сценарію, і він передбачений власне європейським законодавством про СВАМ. Тож завдання української влади – домовитися з ЄС і відтермінувати дію механізму вуглецевого коригування.

«Самі європейці у регуляції стосовно цього мита зробили запобіжник: він передбачає, що в умовах форс-мажору може бути теоретично виключення. Війна – це є непередбачувана подія і форс-мажор для нашої економіки. Тож Україна вправі розраховувати на тимчасове виключення з-під дії цього мита, спираючись на це правило. І якщо воно буде застосоване Єврокомісією до нас, то це єдине, що може врятувати таку велику частку ВВП», – акцентував Зінченко.

Але, за його словами, українська влада протягом останніх 4-5 років не приділяла потрібної уваги цьому питанню, і тільки зараз прийшло розуміння важливості цього питання.

«Тарас Качка, заступник міністра економіки та торгівельний представник України, який відповідальний за переговори з Євросоюзом стосовно цих питань, сказав, що уряд вже розпочав перемовини щодо виключення України з-під дії СВАМ. Але зараз в ЄС пройшли вибори, склад Європейської комісії обновився, тому зараз потрібно вести дуже активні переговори для того, щоби Україна була виключена. Я маю надію, що наш уряд побачить і зрозуміє, що без нашого експорту, без сталевої індустрії неможливо жити. І буде боротися так, як за аграрну індустрію і за інтереси наших фермерів, також за інтереси більш ніж 100 тисяч робітників, що працюють в сталевій індустрії», – резюмував Зінченко.

Нагадаємо, раніше видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить вуглецеве мито СВАМ, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро. Водночас, цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС, адже закон про СВАМ має норму, за якою країна може отримати пільги від сплати податку, якщо вона має форс-мажорні обставини. Зважаючи, що у нас – повномасштабна війна, є всі підстави просити у ЄС відстрочку у цьому питанні.